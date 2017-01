2017-01-06 12:18:00.0

Landkreis Eichstätt Gesucht: Ein Stammzellenspender für Dominik

Ein Sechsjähriger aus Mörnsheim im Landkreis Eichstätt ist an MDS erkrankt. Diese Krankheit kann Leukämie auslösen. Jetzt sucht die Familie nach einem genetischen Zwilling.

Dominik Stier ist ein lebenslustiger Bub. Er tollt herum, spielt, lacht – wie Sechsjährige das eben machen. Doch Dominik ist schwer krank, er braucht dringend eine Stammzellenspende. Deshalb packt jetzt ein ganzes Dorf mit an. In seiner Heimat Mörnsheim im Landkreis Eichstätt findet in zwei Wochen eine Typisierungsaktion statt, denn um die Knochenmarkerkrankung MDS in Griff zu bekommen, ist Dominik dringend auf einen Spender angewiesen. Die Registrierung findet am Samstag, 21. Januar, von 11 bis 16 Uhr in der Grundschule in Mörnsheim statt.

Es kann jederzeit Leukämie ausbrechen

Dominik wohnt mit seiner Familie im Altmühltal und geht in die erste Klasse. Vor dreieinhalb Jahren fiel den Eltern auf, dass ihr Sohn des Öfteren Nasenbluten hatte. Sie waren deshalb in Neuburg in Behandlung und wurden an die Kinderonkologie verwiesen. Dort erhielten sie eine erste Diagnose: Autoimmunthrombozytopenie. Dabei handelt es sich um eine Krankheit, bei der der Körper an einem Mangel an Blutplättchen leidet. Das kann zu Blutgerinnungsstörungen führen. Bei einer Knochenmarkpunktion Anfang 2015 wurde schließlich eine neue Diagnose gestellt: Myelodysplastisches Syndrom (MDS). „Ab diesem Zeitpunkt hat sich unser Leben gravierend geändert“, sagen Bastian und Yvonne Stier. Bis heute ist unklar, woher die Krankheit kommt. Die Familie hat seitdem eine lange Zeit der Ungewissheit hinter sich, denn das Tückische an MDS ist: Es kann jederzeit eine Leukämie ausbrechen.

Im vergangenen September empfahlen die Ärzte eine Stammzelltransplantation für Dominik. Und es gab einen großen Lichtblick: Dominiks dreijähriger Bruder Lukas ist der passende genetische Zwilling. „Das war für uns wie ein Sechser im Lotto“, erinnern sich die Eltern. Die Voraussetzung für eine Transplantation waren optimal, am 1. Dezember sollte mit der Therapie begonnen werden. Doch zwei Wochen vorher verpuffte alle Hoffnung. Auch bei Lukas besteht der Verdacht auf eine Autoimmunthrombozytopenie. Als Spender kommt er deshalb nicht mehr in Frage. Die Suche geht nun von vorne los.

Alle 45 Minuten erhält in Deutschland ein Mensch die Diagnose Leukämie. Vier von fünf Patienten können mittels einer Stammzellspende behandelt werden. Für jeden fünften Betroffenen steht kein passender Spender parat. Die Rettung für Dominik und für viele andere Erkrankte ist eine Stammzellspende. Daher setzen Dominiks Eltern all ihre Hoffnung auf die Typisierungsaktion. Ein prominenter Unterstützer aus der Region ist der CSU-Bundestagsabgeordnete Reinhard Brandl. Er hat sich bereits vor 14 Jahren typisieren lassen und wurde im Januar 2011 als passender Spender für einen Leukämiekranken identifiziert. Brandl ruft nun die Menschen aus seinem Wahlkreis zur Typisierung auf.

„Es war für mich ein großes Glück, dass ich meine Stammzellen einem Patienten spenden durfte und somit sein Leben retten konnte“, möchte er potenziellen Lebensrettern mit auf den Weg geben. Die Betreuung durch die Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB) sei hervorragend gewesen. Nie im Leben sei er so gründlich untersucht worden wie im Vorfeld der Stammzellenentnahme. Natürlich sei eine Spende mit einem zeitlichen Aufwand verbunden. „Doch all das ist nichts im Vergleich mit dem Nutzen, der sich daraus ergibt“, sagt Reinhard Brandl.

Mörnsheims Bürgermeister Richard Mittl übernimmt die Schirmherrschaft der Aktion. Er und die Rektorin der örtlichen Grundschule, Marianne Mayr, appellieren an den Zusammenhalt der Gemeinde und in der Nachbarschaft. „Wir möchten alles in unserer Macht Stehende tun, um zu helfen.“ Sie werben für die Typisierungsaktion oder eine Geldspende, um weitere Typisierungen finanzieren zu können. Diese Kosten werden von den Kassen nicht übernommen. Die Stiftung AKB bedankt sich schon im Voraus für die Unterstützung aller Akteure und hofft auf viele neue Lebensretter. NR

Spenden Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern; IBAN: DE33 7025 0150 0022 3946 21; Verwendungszweck: Dominik.

Weitere Informationen auch unter www.akb.de und www.bayern-gegen-leukaemie.de