2016-12-26 07:51:00.0

Schrobenhausen Kater Despino kommt nach 13 Jahren nach Hause

Nach fast 13 Jahren bekommt Benita Langer ihren Kater Despino zurückvermittelt. Die Odyssee des verschollenen Hauskaters und wie er wieder nach Hause kam. Von Norbert Eibel

Kater Despino liegt im Körbchen, schnurrt und schmiegt den Kopf an Benita Langer. Eine perfekte Haustieridylle, doch der Schein trügt. Die Streicheleinheiten musste der Kater lange entbehren, ganz genau 13 Jahre lang. So lange war der Stubentiger nämlich verschwunden. Doch vor zweieinhalb Wochen ist Despino quasi als Nikolausgeschenk zu Benita Langer zurückgekehrt.

Die Odyssee des verschollenen Hauskaters begann im Januar 2004 in Petershausen. Benita Langer zog damals mit ihrer Mutter und den beiden Brüdern aus dem Landkreis Dachau um nach Hessen. Während des Umzugs entwischte das Tier. „Despino war ein Wohnungskater, er ist höchstens mal über die Dächer marschiert. Doch bei dem Trubel ist er uns entwischt.“ Die damals Achtjährige war über den Verlust ihres Haustieres tieftraurig. Weil die Mutter den tierischen Hausgenossen aber mittels eines eingepflanzten Chips bei der Tierschutzorganisation Tasso registrieren hatte lassen, gab es zumindest die Hoffnung, er könnte wieder auftauchen. Die Familie ließ die neue Wohnadresse hinterlegen, doch Despino tauchte nicht mehr auf – bis zum 6. Dezember.

Natürlich hatte Benita Langer die Angelegenheit längst vergessen. Sie selbst war vor drei Jahren nach Oberbayern zurückgekommen und lebt mittlerweile mit ihrem Lebensgefährten in Schrobenhausen. „Meine Mutter hat mich am Morgen angerufen“, erinnert sich die 21-Jährige an den 6. Dezember. Eigentlich wäre sie um 9 Uhr bereits außer Haus gewesen. Doch sie hatte an diesem Tag später zur Arbeit gemusst. Ein Glücksfall sei das gewesen, denn Tasso hatte bei der Mutter angerufen – Despino war wieder aufgetauscht.

Kater war in erbarmungswürdigen Zustand

In erbarmungswürdigem Zustand war der Kater in einer Tierarztpraxis in Petershausen abgegeben worden. Mit einem Lesegerät las die Tierärztin den Transponder im Nacken des Katers aus und fragte bei Tasso die Halterdaten ab. So war die Mutter von Benita Langer schnell ausgemacht.

„Als meine Mama mich angerufen hat, habe ich nur kurz überlegen müssen“, lächelt die Tierfreundin. „Und ich bin überstimmt worden“, gibt der Freund unumwunden zu. Im Haushalt des Paars leben noch zwei Meerschweinchen, eine Maus und eine Ratte. „Die perfekten Spielgefährten für einen Kater“, schmunzelt sie und beteuert, „Despino interessiert sich überhaupt nicht für sie.“ Der Kater sei erst einmal damit beschäftigt, sich zu erholen. „Er frisst, schläft und holt sich seine Streicheleinheiten ab.“ Nachdem Benita Langer und ihr Freund den Kater aus Petershausen zu sich in die Wohnung geholt hatten, war erst einmal Fellpflege angesagt. „Er war total verfilzt, wir haben ihn zwei Mal gebadet“, erzählt die Halterin. Eine Komplettuntersuchung beim Tierarzt, eine Entwurmungskur und ein Flohhalsband gehörten mit zum Katzen-Wellness-Paket.

Abgemagert sieht Despino nicht mehr aus, mittlerweile wiegt er vier Kilo. Allerdings hat der Tierarzt, festgestellt, dass der Kater fast erblindet ist. Eine unbehandelte Entzündung hat das Augenlicht in Mitleidenschaft gezogen, ein Auge muss vermutlich entfernt werden. Acht Jahre lang hat das Tier bei einem Mann in Petershausen gelebt, fünf Jahre hat er sich vermutlich als Streuner durchgeschlagen, hat Benita Langer von der Tierärztin erfahren.

Das alles ficht sie aber nicht an. Bei ihr soll Despino noch ein paar schöne Gnadenjahre verbringen. Der Kater wisse, wie gut er es bei ihr habe. „Er hat mich gleich wiedererkannt und ist sofort zur mir gekommen“, ist Benita Langer überzeugt.