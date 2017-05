2017-05-20 07:15:00.0

Ingolstadt Leticia aus Ingolstadt steht im GNTM-Finale: "Unglaubliches Gefühl"

Leticia aus Ingolstadt hat es geschafft. Nächste Woche kann sie „Germany’s Next Topmodel“ werden. Es war ein weiter Weg und sie wird kämpfen müssen. Denn die Konkurrenz ist hart. Von Silke Federsel

Leticia hat es geschafft! Sie ist zusammen mit drei weiteren Kandidatinnen im Finale von Germany’s Next Topmodel. Für die Ingolstädterin war das ein sehr emotionaler Moment, wie sie uns verriet. Schon das Halbfinale hatte es in sich:

Zunächst gab es für die jungen Damen ein richtiges Gala-Dinner. Kaviar, Schnecken und Hummer – für viele eine Delikatesse, für die meisten der Mädchen aber kein Grund zur Freude. Mit wenig Appetit wurde probiert. Und Leticia sprach ihren Kolleginnen sicherlich aus der Seele, als sie sagte: „Ich weiß, das Essen ist sehr teuer, aber ich hätte lieber einen Burger gehabt.“ Doch Modelchefin Heidi Klum fand die Herausforderung sehr wichtig – denn ein richtiges Topmodel wird oft zu Veranstaltungen eingeladen, auf denen auch ausgefallenere Leckereien serviert werden. Ekel zeigen wäre dann sicherlich die falsche Reaktion.

ANZEIGE

Leticia hat hart gekämpft und wollte unbedingt ins Finale

Die Juroren Thomas Hayo und Michael Michalsky standen vor einer schwierigen Entscheidung: Am Ende des Tages mussten sie wählen, welches ihrer Mädchen aus ihrem Team ins Finale kommen und welches gehen soll. Letztendlich entschied aber Heidi Klum darüber, wer weiterkommen durfte. „Michael geht mit viel Gefühl und Herz an die Mädchen heran – wie ein Papa“, sagte Heidi Klum. Und „Papa Michael“ meinte es gut mit seinen beiden Kandidatinnen Romina und Leticia. Er lud sie zu einem Spa-Tag ein, an dem sie sich richtig verwöhnen lassen und noch einen Text für ein Plädoyer in eigener Sache einüben konnten.

Leticia sagte: „Ich habe so hart gekämpft in den letzten Wochen. Ich muss unbedingt ins Finale.“ Thomas Hayo war da etwas strenger und wollte sich bei einem letzten Fotoshooting noch einmal die Entscheidung klarer machen, wer von seinen Mädchen ins Finale kommen sollte. Dann war es so weit: Thomas Hayo hatte sich gegen Lynn aus seinem Team entschieden und auch Heidi Klum war gegen sie – Lynn musste nach Hause. Michael Michalsky stimmte gegen seine Romina, doch Klum stimmte für sie und Romina durfte ins Finale einziehen. Gehen musste dafür Maja.

Ingolstädterin Leticia konnte die Jury voll überzeugen

Leticia hingegen überzeugte die Jury restlos – sie lief als Erste in einem goldenen Hosenanzug, der einmal Heidi Klum gehört hatte, und setzte auf ihr altes Erfolgsrezept: Der Modelchefin und den Juroren ganz tief in die Augen blicken. „Das kam schon beim letzten Mal gut an“, sagte Leticia. Auch ihr Plädoyer gefiel der Jury.

Dann war außerdem das heiß begehrte „Cosmopolitan“-Shooting angesagt. Ein Mädchen, nämlich die Siegerin, wird auf dem Cover der Frauenzeitschrift erscheinen. Leticia, die beim Umstyling ordentlich Haare lassen musste, wurde einmal mit und ohne Perücke fotografiert. Der Fotograf war von allen Kandidatinnen begeistert – und die Spannung bleibt. Denn die Entscheidung, wer aufs Cover kommt, fällt zeitgleich mit der Nominierung von „Germany’s Next Topmodel“.

Interview: Das sagt Leticia selbst zu ihrem Final-Einzug:

Leticia, du hast es bis ins Finale geschafft. Was war das für ein Gefühl, als du das erfahren hast?

Leticia: Das war ein unglaubliches Gefühl, als ich erfahren habe, dass ich im Finale bin! Ich konnte meine Tränen kaum zurückhalten.

Jetzt wird es noch einmal richtig spannend. Wie schaffst du es, mit dem Druck fertig zu werden?

Leticia: Zum Glück bin ich nicht die Person, die sich selbst Druck macht. Ich mache mir nur positive Gedanken übers Finale und denke nicht daran, was passieren könnte.

Meinst du, du wirst Germany’s Next Topmodel?

Leticia: Natürlich habe ich eine Chance, Germany’s Next Topmodel zu werden, da ich ein komplett anderer Typ bin. Aber trotzdem ist die Konkurrenz groß.

Und falls du es nicht schaffst: Wem würdest Du es am meisten gönnen?

Leticia: Am meisten würde ich es Serlina gönnen. Diese Frau ist einfach wunderschön!