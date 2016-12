2016-12-22 15:24:00.0

Prozess in Neuburg Mann rammt Freundin Messer in den Hals

Ein Streit zwischen einem Mann und seiner Freundin eskaliert. Die Tochter liegt schlafend daneben, als der 33-Jährige zusticht. Er kommt mit einer Bewährungsstrafe davon. Von Dorothee Pfaffel

Ein Streit eskaliert. Da sticht ein 33-jähriger Mann auf seine Freundin ein. Die gemeinsame dreijährige Tochter liegt schlafend daneben. Die 31-jährige Mutter wird schwer verletzt, kommt aber mit dem Leben davon. Dieser tragische Fall, der sich bereits im Mai im Landkreis Pfaffenhofen zugetragen hat, wurde am Mittwoch vor dem Neuburger Amtsgericht verhandelt. Das Urteil überrascht.

Die zehn Zentimeter lange Klinge des Taschenmessers sei vom rechten Halsbereich bis in den Mundraum der Frau eingedrungen, liest Staatsanwältin Bianka Kampert zu Beginn der Verhandlung aus ihrer Anklageschrift vor. Ja, er habe mit dem Messer auf seine damalige Lebensgefährtin eingestochen, gibt der Angeklagte auch gleich unumwunden zu. „Ich weiß nicht, was in der Zeit los war mit mir.“ Was war also passiert? Der Angeklagte kommt am Tag der Tat bereits am Vormittag von der Arbeit nach Hause. Zehn bis 15 Bier habe er danach im Laufe des Tages noch getrunken, erzählt er vor Gericht. Außerdem viermal Amphetamin geschnupft. Immer wieder habe er seiner Freundin vorgehalten, sie würde ihn mit anderen Männern betrügen.

Rasend vor Eifersucht reißt er ihr irgendwann das Handy aus der Hand und schleudert es an die Wand. Daraufhin wirft sie ihm den Verlobungsring vor die Füße und schmeißt ihn aus der Wohnung. „Ich konnte einfach nicht mehr“, erklärt die Geschädigte im Gerichtssaal. Frustriert geht der Angeklagte in seine Stammkneipe und kippt noch einmal zwei Bier hinunter. Dann kehrt er in die Wohnung zurück. Ob das mit der Trennung ihr ernst sei, fragt er seine Lebensgefährtin. Als diese Ja sagt, brennen bei ihm die Sicherungen durch. Er zieht sein Arbeitsmesser aus der Hosentasche, klappt die Klinge aus, zerrt seine Freundin aufs Sofa – und sticht zu. Mindestens einmal. „Hör auf, ich lieb’ dich doch!“, schreit sie. Da lässt er von ihr ab. Beide rennen ins Erdgeschoss zur Mutter der Verletzten. Der Angeklagte ruft den Notarzt. „Kommt endlich, ich sterb’!“, krächzt die Frau in den Hörer. Anschließend warten beide vor dem Haus auf den Krankenwagen und die Polizei, während die Frau sich Kleidungsstücke ihrer Tochter auf den Hals drückt, um die Blutung zu stoppen. Die Kleine lag zu diesem Zeitpunkt immer noch auf dem Sofa und wurde erst später von ihrer Oma gefunden. „Da war überall Blut“, erzählt diese bei ihrer Zeugenaussage mit stockender Stimme.

Die junge Frau schwebte in Lebensgefahr

Die 31-Jährige musste im Krankenhaus mehrere Stunden operiert werden, schwebte in Lebensgefahr und wurde sogar ins künstliche Koma versetzt. Auch heute habe sie noch Schmerzen, könne ihren Kopf nicht richtig heben und leide an Angstzuständen, berichtet sie. Demnächst werde sie sich mit ihrem Kind in eine Therapie begeben.

Staatsanwältin Kampert forderte für den Angeklagten eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung, der Nebenklagevertreter drei Jahre Haft – ohne Bewährung. Der Verteidiger schloss sich der Staatsanwaltschaft an: Nur bei einer Bewährungsstrafe könne sein Mandant weiterhin Unterhalt und Schmerzensgeld zahlen. Richterin Celina Nappenbach und die beiden weiblichen Schöffen verurteilten den Angeklagten schließlich zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung mit folgenden Auflagen: Der 33-Jährige darf keine alkoholischen Getränke und auch keine Rauschmittel mehr zu sich nehmen. Beides hatte er regelmäßig konsumiert. Außerdem muss er sich kontinuierlich Blutentnahmen und Urinproben unterziehen, die Suchtberatung muss er fortsetzen.

„Das ist ein Fall, der einen schwer beeindruckt“, sagte Nappenbach. Trotzdem habe sie sich für eine Bewährungsstrafe entschieden, da der Angeklagte bisher nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten sei und bereits 8000 Euro Schmerzensgeld gezahlt habe. Die mehreren Wochen in Untersuchungshaft hätten ihrer Ansicht nach bei dem Mann einen nachhaltigen Hafteindruck hinterlassen. Zudem habe er die Tat vollumfänglich gestanden. Er habe alles getan, um seine Freundin nach der Attacke zu retten. Und ein Gutachter habe nicht ausschließen können, dass der 33-Jährige zur Tatzeit vermindert „steuerungsfähig“ gewesen sei. Das Urteil ist rechtskräftig.