2017-06-21 09:40:11.0

Ingolstadt Millionen-Schaden nach Brand in Recyclingbetrieb

In der Nacht auf Mittwoch zerstört ein Brand die Halle einer Firma und mehrere Maschinen. Die Polizei geht von einem Schaden im siebenstelligen Bereich aus.

In einem Recyclingbetrieb in Ingolstadt ist in der Nacht auf Mittwoch ein Brand ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, entstand bei dem Feuer in der Bunsenstraße ein Sachschaden von etwa mindestens einer Million Euro.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte kurz nach Mitternacht stand die Papiersortieranlage des Betriebes in Vollbrand. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden.

Nach erster Einschätzung der Polizei entstand Schaden in Millionenhöhe, da sowohl die Halle als auch sämtliche Maschinen von dem Feuer zerstört oder beschädigt wurden. Menschen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.

Der Kriminaldauerdienst der Kripo Ingolstadt hat noch in der Nacht die ersten Ermittlungen am Brandort aufgenommen. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.

Am Brandort waren neben der Polizei rund 50 Feuerwehrkräfte, der Rettungsdienst und das Technische Hilfswerk im Einsatz. AZ