2017-12-31 08:31:00.0

Neuburg Notfall-Essen für Silvester: Koch zaubert Menü aus Tankstellen-Zutaten

Wenn an Silvester der kulinarische Notfall eintritt, gibt es noch Hoffnung. Koch Werner Stark aus Dillingen zeigt, wie man aus Tankstellen-Zutaten ein Drei-Gänge-Menü zaubern kann. Von Thomas Balbierer

Werner Stark beugt sich zum unteren Ende eines Regals, greift zu einer flachen Fisch-Konserve und dreht sie um. Er überfliegt die kleinen Buchstaben auf der Rückseite, seine Brille sitzt auf der Nasenspitze. Mit geschultem Blick scannt er die Inhaltsstoffe des in Tomatencreme eingelegten Herings. Dann richtet er sich auf und steckt die Konserve in seinen Korb. „Bis auf ein paar Aromen ist da gar nicht so viel Künstliches drin“, sagt er und geht zum nächsten Regal.

Die Szene spielt sich in der Esso-Tankstelle am B16-Kreisverkehr ab. Werner Stark steht nicht ganz freiwillig zwischen den Konserven. Als sein Blick zum Beispiel auf die Ravioli-Dosen fällt, verzieht er den Mund. Der 55-Jährige arbeitet als Koch beim Sozialdienst Integra, der die Kantine in der Maschinenring-Zentrale betreibt. Die Redaktion der Neuburger Rundschau hat ihn darum gebeten, für die Leser ein Notfall-Menü für den Silvesterabend zusammenzustellen – mit Zutaten von der Tanke. „Das widerspricht eigentlich meinem Berufsethos“, sagt Stark. „Bei uns geht es um Frische und Regionalität. Also um hochwertige Lebensmittel.“ Doch der leidenschaftliche Koch nimmt die Herausforderung an. Bevor er die Tankstelle betritt, weiß er noch nicht, welches Angebot ihn erwartet. Stark wohnt im schwäbischen Dillingen.

ANZEIGE

Silvester-Essen aus Tankstellen-Zutaten

Schon nach wenigen Minuten aber füllt sich sein Korb. Der Küchenchef findet Spaghetti und Sahne. Als Grundlage für die Soße packt er die Fischkonserve ein. Schon hat er alle Zutaten für sein Hauptgericht: Spaghetti mit einer Tomaten-Fisch-Soße. Etwas komplizierter wird die Vorspeise. Stark wandert von einem Regal zum nächsten, bleibt vor einem Kühlregal stehen. Er entdeckt eine Schachtel Eier. „Das ist eines der wenigen frischen Produkte hier“, kommentiert der Koch, der allmählich Gefallen an dem Experiment findet.

Die Eier inspirieren ihn zur Vorspeise: Pochierte Eier mit Käse und krossen Brotwürfeln. Aus dem Kühlregal greift er einen eingeschweißten Gouda und beim Backshop der Tankstelle nimmt er eine dunkle Kartoffelsemmel mit. Für das Dessert steuert Stark direkt auf das Eisfach zu und zieht Schokoladen-Eis heraus. „Das Dessert ist einfach“, sagt er und läuft zum Süßigkeitenregal. Er wählt Oreo-Kekse und Erdnuss-M&M’s. In weniger als 15 Minuten hat der Koch seinen Korb gefüllt und aus dem Tankstellen-Sortiment spontan ein Drei-Gänge-Menü für mindestens zwei Personen entworfen. Die Zutaten kosten 18,88 Euro.

Aber schmeckt das auch? In der Maschinenring-Küche streift Werner Stark seine Kochschürze über und macht sich direkt ans Werk. Um ihn herum wird hektisch gearbeitet. Es ist Vormittag, in Kürze öffnet die Kantine. Mit seinen Kollegen Jürgen Wittmann und Max Sparhuber organisiert Stark den Küchenbetrieb. Teller klirren, heißer Dampf steigt auf und aus dem Küchenradio ertönt „Last Christmas“. Stark läuft mit erhöhtem Tempo durch die Großküche. Es duftet nach Pilzen.

Welche Rituale und Mythen es in den Raunächten gibt 1 von 6 vorherige Seite nächste Seite

Orakeln: Noch heute versuchen wir beim Bleigießen an Silvester in die Zukunft zu blicken. Früher glaubten die Menschen, dass die Ereignisse in den Raunächten Auskunft über die kommenden zwölf Monate geben.

Orakeln: Noch heute versuchen wir beim Bleigießen an Silvester in die Zukunft zu blicken. Früher glaubten die Menschen, dass die Ereignisse in den Raunächten Auskunft über die kommenden zwölf Monate geben.

Tiere: Angeblich sprechen die Stalltiere in manchen Raunächten. Die Legende sagt jedoch: Wer sie hört, stirbt unmittelbar danach.

Tiere: Angeblich sprechen die Stalltiere in manchen Raunächten. Die Legende sagt jedoch: Wer sie hört, stirbt unmittelbar danach.

Heirat: Ledige Frauen können um Mitternacht an einem Kreuzweg ihren künftigen Bräutigam sehen, hieß es im 19. Jahrhundert. Ihn anzusprechen oder ihm nachzuschauen, bedeutete aber den Tod.

Heirat: Ledige Frauen können um Mitternacht an einem Kreuzweg ihren künftigen Bräutigam sehen, hieß es im 19. Jahrhundert. Ihn anzusprechen oder ihm nachzuschauen, bedeutete aber den Tod.

Unordnung: Einer Legende zufolge stehlen die Reiter der wilden Jagd die Wäsche von der Leine und benutzen sie im Laufe des Jahres als Leichentuch für den Besitzer.

Unordnung: Einer Legende zufolge stehlen die Reiter der wilden Jagd die Wäsche von der Leine und benutzen sie im Laufe des Jahres als Leichentuch für den Besitzer.

Böllern: Raketen und Böller gehören zu Silvester. Was kaum noch einer weiß: Damit sollten früher die bösen Geister vertrieben werden.

Böllern: Raketen und Böller gehören zu Silvester. Was kaum noch einer weiß: Damit sollten früher die bösen Geister vertrieben werden.

Räuchern: Je nach Tradition benutzen die Menschen Weihrauch oder auch Kräuter, um Haus und Hof aus-zuräuchern. Durch die Segnung glaubte man, Geister und Dämonen abwehren zu können und somit vor Unglück bewahrt zu werden. (chi)

Für die Vorspeise bereitet er zwei Gläser vor, die er mit Butter auswischt. Dann zerschlägt er vier Eier und füllt die beiden Gläser damit. Der kleingehackte Gouda kommt obendrauf. Die Gläser verschwinden für knapp zehn Minuten im Ofen. Später kommen die in Olivenöl angebratenen Semmelwürfel oben drauf und ein paar Kräuter. Die Geschmacksprobe überzeugt den Koch und seine Kollegen. „Lecker! Also ich bin zufrieden“, sagt Stark und schmunzelt. So ganz traut er der Tankstellen-Küche noch nicht. Wohl auch deshalb nennt er die Zubereitung des Tankstellen-Menüs: „kreativ erwärmen“.

Hauptgericht ist schnell gemacht

Der Dillinger entdeckte seine Leidenschaft fürs Kochen schon mit 14. Damals sah er in einer Fernsehsendung, wie ein bekannter französischer Koch eine komplette Ziege zubereitete. „Ich wusste nicht, dass man so was überhaupt machen kann“, sagt Stark. Seitdem war es sein Wunsch, Koch zu werden. Den erfüllte er sich aber erst nach einer Metzgerlehre, die er seinem Vater zuliebe machte. Mit 18 wurde Stark Koch, arbeitete sogar in einer Schiffsküche. In Dillingen betrieb er ein eigenes Restaurant und führt dort heute – neben seiner Tätigkeit in Neuburg – ein Café mit seiner Frau. Kochen ist für ihn ein Handwerk, von dem er fürchtet, dass es viele Menschen verlernen.

„Das Wasser kocht! Mann-o-Mann!“, ruft Jürgen Wittmann aus der Küche, als Stark im Restaurant die Hauptspeise des Silvester-Menüs vorbereitet. Die Köche pflegen untereinander einen sehr direkten Ton, was jedoch nicht bedeutet, dass schlechte Laune herrscht. Im Gegenteil: Während Stark die Tankstellen-Gänge zubereitet, kommen seine Kollegen Wittmann und Sparhuber zum Probieren und zum Scherzen.

Das Hauptgericht ist schnell zubereitet, nachdem die Spaghetti gekocht sind. Den Inhalt der Fischkonserve gibt Werner Stark komplett in den Nudeltopf. Auch ein wenig Sahne kommt hinzu. „Das ist jetzt ein One-Pot-Gericht“, sagt Stark. „Also ein Gericht, das in nur einem Topf zubereitet wird.“ Er rührt die Zutaten um, schnippelt noch ein Zucchinistück hinein und garniert den Gang mit grünen Kräutern. Fertig ist die Hauptspeise. Kollege Jürgen Wittmann wirkt nicht begeistert, weigert sich erst zu probieren. Max Sparhuber ist anderer Meinung: „Dafür, dass es von der Tanke ist, kann es sich sehen lassen.“ Auch Stark selber dreht die Spaghetti auf seine Gabel und probiert: „Für den Notfall ist das eine kreative und gute Lösung.“

Dessert aus Oreo-Keksen und Schoko-Eis

Auch das Dessert ist schnell fertig. Zur Vorbereitung vermischt der Koch Sahne mit einem Päckchen Vanillezucker und schlägt sie steif. In zwei Gläser bröselt er erst eine Schicht Oreo-Kekse, löffelt dann Schoko-Eis dazu, schichtet noch ein wenig steife Sahne darüber und wiederholt diese Schritte, bis das Glas voll ist. Die Sahne macht das Dessert cremig, die Kekse verleihen der Süßspeise einen knackigen Kontrast. Der Geschmackstest fällt positiv aus. Müsste er eine Note geben, wäre es eine 2, oder eine 3, sagt der sonst kritische Jürgen Wittmann. Ihm fehlt noch ein wenig Säure, zum Beispiel von einer Frucht.

Doch Obst gibt es an der Tankstelle nicht. Genauso wenig wie frisches Gemüse. Oder Fleisch. Doch trotzdem hat Werner Stark das Experiment gewagt und ein kreatives Drei-Gänge-Menü gezaubert, das nicht nur schnell geht und sättigt, sondern sogar schmeckt. „Die Kunst des Kochens besteht darin, aus den Zutaten, die man hat, etwas Gutes zu machen“, sagt Stark. Trotzdem ist er froh, als der Versuch vorbei ist und er wieder auf frische Kartoffeln, selbstgemachte Nudeln und regionales Fleisch zurückgreifen kann. Stark selbst wird für Silvester nicht in der Tankstelle einkaufen – doch der ein oder andere wird über seine Ideen bestimmt froh sein.

Lesen Sie auch: So feiern bekannte Augsburger ihr Silvester

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.