2017-02-28 07:59:17.0

Ingolstadt Radfahrerin verletzt Achtjährigen schwer

Nach einem schweren Unfall in Ingolstadt sucht die Polizei nach einer etwa 60-jährigen Radfahrerin und möglichen Zeugen.

Ein Achtjähriger ist beim Spielen in Ingolstadt schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, erfasste am Montag eine etwa 60-jährige Radfahrerin den Buben mit ihrem Fahrrad am Kopf. Er brach sich dabei das Nasenbein und zog sich Prellungen im Gesicht zu.

Die Radfahrerin kümmerte sich um den Buben, begleitete ihn nach Hause und übergab ihn an die Mutter. Die Frauen vergaßen aber, ihre Personalien auszutauschen.

Die Verkehrspolizei bittet nun die Radfahrerin und mögliche weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-4410 zu melden. Der Vorfall trug sich gegen 13.15 Uhr im Sandrachweg zu. AZ