2018-02-06 08:50:30.0

Ingolstadt Razzia in Audi-Zentrale wegen Abgas-Affäre

Die Abgasaffäre zieht immer weitere Kreise. Bei einer Razzia in der Audi-Zentrale in Ingolstadt und einem Werk in Baden-Württemberg wollen die Ermittler neue Beweise sichern.

Razzia in Ingolstadt: Die Staatsanwaltschaft ermittelt im Zuge der Abgasaffäre. Foto: Stefan Küpper

Im Zuge der Abgas-Affäre lässt die Staatsanwaltschaft München II seit Dienstagmorgen die Audi-Zentrale in Ingolstadt und das Werk in Neckarsulm (Baden-Württemberg) durchsuchen. 18 Staatsanwälte und Beamte der beiden Landeskriminalämter seien dabei im Einsatz, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft wurde auch eine Privatwohnung in Baden-Württemberg durchsucht. Im Fokus der Ermittler stehe auch der Einsatz von technischen Vorrichtungen zur Manipulation von Abgaswerten in V6-3-Liter-Dieselmotoren, die für den europäischen Markt bestimmt waren, hieß es. Diesel-Betrug? Es ist nicht die erste Razzia bei Audi Erst in der vergangenen Woche durchsuchten Beamte sechs Objekte in Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz im Zusammenhang mit der Diesel-Affäre bei Audi. Zur einer ersten Razzia kam es im März 2017. Damals ging es um Betrug und strafbare Werbung beim Verkauf von 80.000 Autos, die mit einem von Audi entwickelten Drei-Liter-Diesel ausgestattet sind und zwischen 2009 und 2015 in den USA verkauft wurden. Auch hier bestehe der Verdacht von Manipulationen auf dem amerikanischen Markt. Zum Verkauf von manipulierten Diesel-Fahrzeugen auf dem US-Markt würden inzwischen 14 Personen als Beschuldigte geführt, hieß es. Darunter seien aber keine aktuellen oder ehemaligen Audi-Vorstandsmitglieder. Der Tatverdacht des Betrugs und der strafbaren Werbung beziehe sich derzeit auf Dieselmotoren in mindestens rund 210.000 Fahrzeugen, die seit 2009 auf dem europäischen und dem US-amerikanischen Markt ausgeliefert wurden. (AZ/dpa) Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.