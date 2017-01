2017-01-15 10:10:00.0

Neuburg Reh von Hund getötet? Jäger zeigt unbekannten Tierhalter an

Ein Jagdpächter aus Neuburg entdeckt in seinem Revier ein totes Reh. Er vermutet, dass ein Hund das Tier gerissen hat. Das legen die Verletzungen nahe. Der Jäger erstattet Anzeige. Von Silke Federsel

Einen wirklich unschönen Fund musste ein Neuburger Jagdpächter machen. In seinem Revier in der Nähe des Ochsengründlwegs lag der Kadaver eines Rehs. An den Keulen zeigen sich deutliche Riss- oder Fraßspuren, wahrscheinlich von einem freilaufenden Hund, was darauf schließen lässt, dass das Wildtier wahrscheinlich qualvoll verendet ist. Passanten hatten den Jäger am Wochenende verständigt, denn das Gebiet ist ein beliebter Treff für Spaziergänger und Hundehalter, die gerne auch einmal ihre Tiere von der Leine lassen.

Der Jagdpächter erstattete Anzeige bei der Polizei. Wie genau das Tier zu Tode kam, ob es vom Hund gehetzt wurde, sich an einem Zaun „errannte“ und dann von ihm erwischt wurde oder er es gleich zu fassen bekam, das könne man nicht genau festmachen, sagte Thomas Brechenmacher von der Neuburger Polizei.

Reh wurde in Neuburg wohl von einem Hund gerissen

Die Hinweise sprächen aber dafür, dass das Reh durch einen Hund zu Tode kam. Auch ein sich vom Ort plötzlich entfernendes Auto, das eine Zeugin beobachtet haben will, könnte eine wichtige Rolle spielen.

Brechenmacher ist selbst Jäger und stammt aus Donauwörth. In seiner Heimat habe es heuer schon zwei Fälle gegeben, in Neuburg sei es 2017 der erste Fall. Immer wieder komme es aber vor, dass Hunde unvermittelt auf Wildtiere losgehen und so appelliert er an Hundebesitzer, besonders jetzt im Winter, in dem das Wild träge sei, ihre Vierbeiner nicht von der Leine zu lassen, wenn sie nicht hundertprozentig gehorchen: „Es spricht nichts dagegen, den Hund laufenzulassen, wenn er pariert. Aber man sollte ihn nicht aus den Augen lassen.“

Auch rät er allen Spaziergängern, auf den Wegen zu bleiben, denn abseits davon sei die Gefahr, dass der Hund eine Spur entdeckt und dem Wild folgt, noch viel größer.

Brechenmacher schätzt, dass es eine hohe Dunkelziffer gibt. Viele Leute würden einen derartigen Vorfall nämlich nicht anzeigen, denn sie seien im Fall der Fälle zumindest schadensersatzpflichtig. Auch kann man in Einzelfällen wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz belangt werden. „Damit das erst gar nicht passiert, sollte man auf seine Tiere achten“, sagt er.

Hundebesitzer sollten im Winter besonders auf ihre Tiere aufpassen

Auch Christine Liepelt, die Vorsitzende des Neuburger Jagdschutzvereins, sieht das genauso. Sie wurde von der Polizei informiert und appelliert deshalb noch einmal dringend an alle Hundebesitzer, gerade jetzt im Winter auf ihre Tiere besonders zu achten – insbesondere dann, wenn sie einen ausgeprägten Jagdtrieb haben.

Denn um Energie in der kargen Jahreszeit zu sparen, würden Wildtiere ihre Bewegung auf ein Minimum reduzieren und ihre Körpertemperatur senke sich ab. „Sie befinden sich im Wintermodus und können nicht so schnell reagieren. Auch eine dicke Speckschicht hindert sie an einer schnellen Flucht, sodass sie deutlich schneller Opfer einer Hundeattacke werden können.“

Dasselbe gelte im Frühjahr und Sommer, wenn die Tiere trächtig oder Jungtiere auf die Welt gekommen seien. „Auch dann ist besondere Rücksichtnahme erforderlich“, sagt Liepelt. Nicht immer müsse ein Tier gleich gerissen werden. Auch wenn Wildtiere aus ihrer Winterträgheit aufgeschreckt werden, sei das für sie sehr ungünstig, weil sie so unnötig Energiereserven verbrauchen.

Hinweise Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, kann sich an die Polizeiinspektion Neuburg wenden unter Telefon 08431/67110.

