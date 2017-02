2017-02-21 13:00:00.0

Interview Rennertshofenerin nimmt an RTL-Datingshow teil

Melanie Mörtel aus Rennertshofen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist Teilnehmerin der RTL-Datingshow „Take me out“. Sie verrät, wie es hinter den Kulissen zugeht. Von Galina Bauer

Melanie Mörtel ist jung, attraktiv und kommt aus Rennertshofen. Der Partner fürs Leben fehlt der 24-Jährigen allerdings noch. Deshalb nahm die junge Frau ihr Glück nun selbst in die Hand und machte bei der Datingshow „Take me out“ mit. Ob es mit der großen Liebe geklappt hat oder zumindest ein Flirt für sie dabei herausgesprungen ist, darf die 24-Jährige noch nicht verraten – die Fernsehsendung wird erst am Samstag auf RTL ausgestrahlt. Das Motto von „Take me out“ ist simpel: „Ist er euer Mann, lasst die Lampe an, drückt ihr aus, seid ihr raus“.

RTL-Datingshow "Take me out": 30 Frauen suchen einen Partner

Nach diesem Prinzip suchen 30 attraktive Frauen nach einem Partner. Wenn der Single-Mann den Frauen nicht gefällt, buzzern sie und eine rote Lampe geht an. Insgesamt drei Runden gilt es für den Single zu überstehen. Danach wird der Spieß umgedreht. Die verbleibenden Kandidatinnen – meist sind es nur noch wenige – stellen sich dem prüfenden Blick des Mannes. Am Ende winkt für die Auserwählte und ihren Single-Mann ein Luxusdate. Galina Bauer hat mit Melanie Mörtel über das Abenteuer Datingshow gesprochen.

Was hat Sie dazu bewogen, bei dieser Datingshow mitzumachen?

Melanie Mörtel: Ich habe mir bereits im vergangenen Jahr alle Folgen angesehen. Ich liebe die Sendung. Meine Freundinnen und ich haben dann immer Mädelsabende veranstaltet. Ich wohne in Rennertshofen und da lernt man nun mal keine tollen Typen kennen. Außerdem habe ich hohe Ansprüche und habe gehofft, dass die Single-Männer in „Take me out“ dem gerecht werden. Ich hätte aber nie damit gerechnet, dass ich mitmachen darf. Beim Casting waren so viele tolle Frauen. Doch dann kam der Anruf und ich war plötzlich dabei.

Wie sieht es hinter den Kulissen der Fernsehsendung aus?

Mörtel: Es war total witzig. Hinter den Kulissen herrschte viel Trubel. Es war immer jemand da und hat uns die Wünsche von den Augen abgelesen. Ich habe mich wie ein Star gefühlt. Auch der Moderator Ralf Schmitz war richtig sympathisch. Es war erstaunlich, wie schnell er sich die Texte gemerkt hat. Er ist nicht nur vor der Kamera lustig, auch hinter den Kulissen war er für jeden Spaß zu haben.

Zickenterror ist bei "Take me out" vorprogrammiert

Alle Kandidatinnen sind attraktiv. War das Konkurrenzdenken groß?

Mörtel: Teilweise war das schon der Fall, es haben sich sehr schnell Grüppchen gebildet. Wenn viele Frauen auf einem Fleck sind, dann fliegen schon mal die Fetzen und Zickenterror ist vorprogrammiert.

Nach welchen Kriterien haben Sie die Single-Männer bewertet?

Mörtel: Erst einmal bin ich natürlich nach dem Aussehen gegangen, mehr sieht man am Anfang ja nicht. Das Outfit war wichtig und wie sie sich gegeben haben. Ein Ausschlusskriterium ist für mich persönlich eine Glatze. Auch Achselhaare und lange zurückgegelte Haare finde ich schlimm.

War ein Mann dabei, der Ihnen gefallen hätte, der sich am Ende aber nicht für Sie entschieden hat?

Mörtel: Ja, da war einer dabei. Er war blond und sah richtig süß aus. Ich war bis kurz vor Ende im Rennen und bin dann doch rausgeflogen. Ich bin nun mal nicht blond und war somit nicht sein Typ. Das war ganz sicher der Grund.

Die nächste Sendung von „Take me out“ wird am Samstag, 25. Februar, ab 22.30 Uhr auf RTL ausgestrahlt.