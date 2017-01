2017-01-25 17:32:00.0

Ingolstadt Schwangere 16-Jährige und Kind sterben bei Verkehrsunfall

Schrecklicher Unfall in Ingolstadt: Ein 22-Jähriger soll einem Bus, in dem 34 Studenten saßen, die Vorfahrt genommen haben.

Tödlicher Unfall in Ingolstadt.

Bei einem Unfall in Ingolstadt sind am Mittwoch eine Schwangere und ihr ungeborenes Kind gestorben. Wie die Polizei mitteilt, wurden bei dem Unfall auf der Regensburger Straße auch zwei Menschen schwer verletzt.

Der Fahrer des Autos, ein 22-Jähriger aus Ingolstadt, war auf der Regensburger Straße stadtauswärts unterwegs. Bei der Einmündung in die Kelheimer Straße übersah er offensichtlich einen stadteinwärts fahrenden Bus, in dem 34 Studenten saßen, die nach einer Klausur zurück an die Technische Hochschule gefahren wurden. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Minivan auf einen angrenzenden Gehweg geschleudert. Die drei Insassen wurden schwer verletzt, die 16-Jährige und ihr Baby starben im Klinikum. Die Insassen des Busses wurden nicht verletzt, der Fahrer erlitt einen Schock.

Erst in den Nachtstunden hatte sich am Mittwoch ein tödlicher Unfall auf der A9 zwischen Manching und Langenbruck ereignet, bei dem ein 68-Jähriger aus dem Kreis Aichach-Friedberg ums Leben gekommen war (mehr dazu). AZ