2017-05-25 13:04:00.0

Neuburg Streit um Tomaten auf dem Grab: Gemüse bleibt erlaubt

Die Neuburger Friedhofsreferentin Elfriede Müller will vergangene Woche ein Obst- und Gemüseverbot auf den städtischen Friedhöfen durchsetzen. Davon ist nun nicht mehr die Rede. Von Bastian Sünkel

Ist es doch an der Zeit, noch einmal den Herrn von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland und seinen Birnbaum zurate zu ziehen? Im Gedicht von Theodor Fontane mündete die Geschichte des großzügigen Adligen bekanntlich in einem schon paradigmatischen Akt der Trauerkultur. Der Tote zeigt sich auch nach seinem Tod noch spendabel, indem der Birnbaum auf seinem Grab Birnen an die Kinder aus der Nachbarschaft verteilt.

Friedhofsreferentin wollte Obst und Gemüse von städtischen Friedhöfen verbannen

In Neuburg sehen die Dinge allerdings etwas anders aus. Die Tomaten, die im vergangenen Jahr eine Enkelin auf dem Grab ihrer Großeltern pflanzte, sind lediglich ein Andenken an die gemeinsame Zeit im Garten – und kein Nahrungsmittel. Keine der Tomaten landete im vergangenen Jahr in einer Salatschüssel oder auf dem Teller, bestätigte die Familie. Dann gibt es den Standpunkt von Friedhofsreferentin Elfriede Müller (CSU), die nicht zwischen einer Trauergeste und dem Anbau von Nahrungsmitteln unterscheiden und folglich Obst und Gemüse von den städtischen Friedhöfen verbannen will. So lautete noch vergangene Woche der Antrag auf eine Änderung der Friedhofssatzung am Dienstagabend im Stadtrat.

ANZEIGE

Drittens gibt es für den Antrag einen neuen Auslöser: Eine andere Familie hat das Grab der Verwandten mit kleineren Obstpflanzen bestückt. Für Referentin Müller war damit hingegen das Maß an Toleranz erneut überschritten. Ohne die neuerliche Obst-Grab-Geschichte im Antrag zu erwähnen, stellt sie den Stadtrat auf die Probe: Wird man ihren Antrag absegnen, den sie zusammen mit der Friedhofsverwaltung ausgearbeitet hat – oder das Thema für immer begraben? Zweifelsfrei lässt sich sagen, dass die Friedhofsreferentin vor acht Monaten aus den eigenen Reihen heftige Kritik einstecken musste und sich bis vergangene Woche nicht mehr zu diesem Thema äußerte.

Aufregung im Neuburger Stadtrat

Auch vor der Stadtratssitzung war es offensichtlich ihre eigene Fraktion, die Elfriede Müller ihr Vorhaben zügelte. Bereits vor der Stadtratssitzung haben die Fraktionskollegen von der CSU mit der Friedhofsreferentin den Text des Antrags abgeändert, wird in der Sitzung deutlich. Darunter sei auch Oberbürgermeister Bernhard Gmehling gewesen. Seit Montag ist nun nicht mehr die Rede von einem Obst- und Gemüseverbot, sondern nur davon, dass die Bepflanzung von Gräbern ausschließlich die Grabesgrenzen einhalten müsse. „Wurzeln, Blätter, Äste etc. dürfen nicht über die gekaufte Grabstätte hinausragen.“ Dieser Punkt ist allerdings bereits in Paragraf 27 der Friedhofssatzung ausformuliert und letztlich überflüssig, merkt auch Stadträtin Doris Stöckl (CSU) an.

Ihre Kollegen im Gremium wie Bettina Häring (FDP) und Theo Walter (Grüne) waren außerdem überrascht, dass der Antrag erst am Morgen der Stadtratssitzung geändert wurde. Stadträtin Häring erklärt, dass sie mit einem generellen Verbot von Obst- und Gemüsepflanzen nicht einverstanden gewesen wäre. Sogar beim „Alten Fritz in Potsdam“ wüchsen Kartoffeln auf dem Grab, sagt die Fraktionsvorsitzende der FDP. Der neuen Änderung der Friedhofssatzung stimmen schließlich alle Stadträte zu. Friedhofsreferentin Müller äußert sich in der Sitzung nur knapp: „Ich weiß nicht, ob man das alles wieder aufwärmen sollte.“ Den Alten Fritz und Ribbeck zurate zu ziehen, finde sie etwas weit hergeholt.

Mehr zum Thema:

Streit um Tomaten auf Grab: Wird Gemüse auf dem Friedhof verboten?

Gemüse auf Grab sorgt für Ärger