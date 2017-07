2017-07-17 17:18:00.0

Schrobenhausen Tanklastzug brennt - Anwohner sollen Fenster geschlossen halten

Ein Tanklastzug auf der Staatsstraße 2050 im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen brennt. Die Polizei schließt eine Explosion nicht aus. Anwohner sollen Fenster geschlossen halten.

In Schrobenhausen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) ist am Montag ein Tanklastzug in Brand geraten. Der Fahrer bemerkte das, als er durch die Stadt fuhr. Er alarmierte um etwa 13.45 Uhr die Polizei. Die Beamten lotsten ihn mit dem Fahrzeug aus dem Ort, um die Gefahr für andere Menschen zu verringern.

Tanklastzug brennt: Fahrzeug könnte explodieren

Der Fahrer verließ den brennenden Tanklaster auf der Staatsstraße 2050 zwischen Schrobenhausen und Aresing. Dort steht das Fahrzeug mit 10.000 Litern Benzin und 25.000 Litern Diesel jetzt.

"Wir können nicht ausschließen, dass das Fahrzeug explodiert", sagt Polizeisprecher Andreas Aichele. Die Polizei bittet Anwohner in Schrobenhausen-Süd, die Fenster und Türen geschlossen zu halten und das Haus nicht zu verlassen.

Straße bei Schrobenhausen bleibt wohl ganzen Tag gesperrt

Die Einsatzkräfte kühlen den Tanklastzug mit einem Spezialmittel. Dabei setzen sie eine Maschine ein, durch die die Retter nicht unmittelbar am brennenden Fahrzeug stehen müssen.

Der Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei geht davon aus, dass die Straße noch den ganzen Tag gesperrt bleibt. Mehr Informationen folgen an dieser Stelle. AZ