2017-01-19 13:22:00.0

Ingolstadt Toter Mann in der Donau-Staustufe entdeckt

Am Donnerstagvormittag ist eine Leiche in einem Auffangbecken in Ingolstadt angeschwemmt worden. Die Kripo ermittelt.

Im Auffangbecken der Donaustaustufe wurde am Donnerstagvormittag die Leiche eines Mannes entdeckt. Foto: Heinz Reiß