2017-01-19 13:22:00.0

Ingolstadt Toter in der Staustufe entdeckt

Am Donnerstagvormittag ist eine Leiche in einem Auffangbecken in Ingolstadt angeschwemmt worden. Die Kripo ermittelt.

Im Auffangbecken der Donaustaustufe wurde am Donnerstagvormittag die Leiche eines Mannes entdeckt. Foto: Heinz Reiß