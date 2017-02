2017-02-04 13:35:00.0

Ingolstadt Verletzte Studentin: Keine Vergewaltigung auf Abschlussfeier

Im November verschwand eine Studentin bei der Abschlussfeier der THI. Sie tauchte verletzt wieder auf. Der Verdacht auf eine Vergewaltigung bestätigte sich nicht.

Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt hat die Ermittlungen gegen einen 24-Jährigen wegen des Verdachts auf Vergewaltigung einer 25-jährigen Studentin auf der Abschlussfeier der THI in der Saturn-Arena im vergangenen November eingestellt. Das bestätigte ein Sprecher der Ermittlungsbehörde auf Anfrage. Vieles deute – unter anderem nach der Auswertung diverser Kamerabilder – auf ein Unfallgeschehen in einem Abstellraum hin. Und nicht auf ein Sexualdelikt. Genauere Angaben zu den Hintergründen gab es keine.

Freundinnen hatten die Studentin zunächst gesucht

Wie berichtet, hatte es zunächst geheißen, dass die Studentin vergewaltigt worden sein soll. Ihre Freundinnen hatten sie im Laufe der Feier irgendwann vermisst. Gegen Ende der Party war sie dann, gegen 4.15 Uhr, von ihren Begleiterinnen nahe des Haupteingangs gefunden worden, so der damalige Polizeibericht. Ihre Freundinnen hatten zuvor immer wieder Ausschau nach ihr gehalten, sie aber nicht finden können. Als sie sie schließlich entdeckten, war sie offensichtlich verletzt und machte laut Polizei einen „apathischen Eindruck“. Eine andere Partybesucherin hatte sich da ihrer bereits angenommen gehabt. Die Begleiterinnen brachten ihre Freundin an jenem Abend sofort in ein Krankenhaus. Dort, so hatte es zunächst geheißen, habe sich schließlich der Verdacht auf ein massives Sexualdelikt bestätigt. Und die Polizei hatte sich in der Folge an die Öffentlichkeit gewandt, weil man dringend Zeugen suchte.

Es meldete sich umgehend der 24-Jährige, gegen den dann zunächst ermittelt wurde. Er gab an, Kontakt zu der Frau gehabt zu haben. Er bestritt aber jede Anwendung von Gewalt, so die Polizei. Es meldeten sich zudem drei weitere Zeugen bei der Kripo, darunter auch die gesuchte Frau, die der Verletzten zuerst geholfen hatte. Die folgenden Ermittlungen führten dann offenbar zu dem Ergebnis, dass sich der Verdacht auf Vergewaltigung nicht hatte erhärten lassen. NR