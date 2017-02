2017-02-18 08:42:00.0

Ingolstadt Wie es Leticia bei Germany's next Topmodel ergangen ist

Die GNTM-Kandidatin Leticia aus Ingolstadt ist eine Runde weiter. Dafür musste sie auf die hohe See hinaus. Und zum ersten Mal gab es auch etwas Kritik von Heidi Klum. Von Silke Federsel

Die Ingolstädter Topmodel-Kandidatin Leticia ist eine Runde weiter. In der letzten Folge von „Germany’s next Topmodel“ ging es zunächst für sie und die anderen Kandidatinnen auf einem Kreuzfahrtschiff von Marseille aus in Richtung Mallorca. Doch die Reise sollte alles andere als eine Vergnügungsfahrt werden – denn die Mädchen mussten sich schon früh einigen Herausforderungen stellen.

Los ging es mit einer besonderen Aufgabe an Deck:Je eine Kandidatin aus Team Michael und Team Thomas nahmen gemeinsam Platz und drückten abwechselnd den Selbstauslöser für die Kamera. Wer den besseren Schnappschuss machte, heimste einen Punkt für das jeweilige Team ein.

ANZEIGE

Leticia hat mit Team Michael gewonnen

Gewonnen hatte Team Michael und damit auch dessen Mitglied Leticia – sie und alle ihre Teamkolleginnen durften in die schönen Suiten auf dem Kreuzfahrtschiff einziehen, während Team Thomas unglamourös in die Kabinen im Keller einquartiert wurde.

Heidi Klum lobte Leticias Foto: „Dieser Blick“, sagte sie begeistert. Leticia sei bei der Aufgabe „voll dabei gewesen“. Und Michael Michalsky sagte: „Ich bin stolz auf meine Leticia. Das hat sie toll gemacht.“

Ehemalige und aktuelle Juroren bei GNTM 1 von 16 vorherige Seite nächste Seite

Heidi Klum: Die Powerfrau ist von einem gefragten Model zu einer international erfolgreichen Geschäftsfrau aufgestiegen. Was sie anpackt, scheint zum Erfolg zu werden.

Heidi Klum: Die Powerfrau ist von einem gefragten Model zu einer international erfolgreichen Geschäftsfrau aufgestiegen. Was sie anpackt, scheint zum Erfolg zu werden.

Sie schafft es, vier Kinder, eine TV-Sendung, etliche Modeljobs und Werbeverträge unter einen Hut zu bekommen und ist zudem Chefin ihrer eigenen erfolgreichen Firma, der Heidi Klum GmbH.

Sie schafft es, vier Kinder, eine TV-Sendung, etliche Modeljobs und Werbeverträge unter einen Hut zu bekommen und ist zudem Chefin ihrer eigenen erfolgreichen Firma, der Heidi Klum GmbH.

Thomas Hayo: Ein wichtiger Punkt im Steckbrief von Thomas Hayo ist definitiv der Job als Juror in der Model-Castingshow "Germany’s Next Topmodel". Der Saarländer hat aber noch mehr zu bieten.

Thomas Hayo: Ein wichtiger Punkt im Steckbrief von Thomas Hayo ist definitiv der Job als Juror in der Model-Castingshow "Germany’s Next Topmodel". Der Saarländer hat aber noch mehr zu bieten.

Die Arbeit vor der Kamera ist für ihn nur so etwas wie eine Nebenbeschäftigung. Denn sonst ist Hayo als Artdirector, also als wichtiger kreativer Kopf, in der Werbung tätig.

Die Arbeit vor der Kamera ist für ihn nur so etwas wie eine Nebenbeschäftigung. Denn sonst ist Hayo als Artdirector, also als wichtiger kreativer Kopf, in der Werbung tätig.

Michael Michalsky: Der Berliner Designer ist der "Neue" bei GNTM 2016. Und er bringt schon Erfahrung mit. 2012 hatte Michalsky in der Finalsendung der Casting-Show "Das perfekte Model" einen Auftritt als Gastjuror.

Michael Michalsky: Der Berliner Designer ist der "Neue" bei GNTM 2016. Und er bringt schon Erfahrung mit. 2012 hatte Michalsky in der Finalsendung der Casting-Show "Das perfekte Model" einen Auftritt als Gastjuror.

Wolfgang Joop: Zum ersten Mal war in der neunten Staffel (2014) auch der Stardesigner Juror bei GNTM. Er gilt zusammen mit Karl Lagerfeld und Jil Sander als erfolgreichster Deutscher in der Modebranche. Der Potsdamer hatte bereits 1978 seinen Durchbruch.

Wolfgang Joop: Zum ersten Mal war in der neunten Staffel (2014) auch der Stardesigner Juror bei GNTM. Er gilt zusammen mit Karl Lagerfeld und Jil Sander als erfolgreichster Deutscher in der Modebranche. Der Potsdamer hatte bereits 1978 seinen Durchbruch.

Enrique Badulescu: Der 51-jährige Enrique Badulescu wurde als Sohn eines Fotografen geboren und studierte nach seinem Abitur Fotografie in München. Der gebürtige Mexikaner durfte sein Können schon einige Male unter Beweis stellen.

Enrique Badulescu: Der 51-jährige Enrique Badulescu wurde als Sohn eines Fotografen geboren und studierte nach seinem Abitur Fotografie in München. Der gebürtige Mexikaner durfte sein Können schon einige Male unter Beweis stellen.

Enrique Badulescu: Fotostrecken und Covershoots für die Modebibel „Vogue“, aber auch für die „ELLE“ und die „Marie Claire“ gehörten dazu. Durch seine kreativen Ideen und sein fachliches Können überzeugte Enrique nicht nur Designer und Redakteure, sondern auch die Produzenten von "Germany's Next Topmodel".

Enrique Badulescu: Fotostrecken und Covershoots für die Modebibel „Vogue“, aber auch für die „ELLE“ und die „Marie Claire“ gehörten dazu. Durch seine kreativen Ideen und sein fachliches Können überzeugte Enrique nicht nur Designer und Redakteure, sondern auch die Produzenten von "Germany's Next Topmodel".

Thomas Rath: Von 2010 bis 2012 war er Mitglied in der Jury der sechsten und siebten Staffel von Germany's Next Topmodel. Seit 2010 hat Rath sein eigenes Modelabel und sein Modebuch "Der Fashion Rath für die Frau" herausgebracht.

Thomas Rath: Von 2010 bis 2012 war er Mitglied in der Jury der sechsten und siebten Staffel von Germany's Next Topmodel. Seit 2010 hat Rath sein eigenes Modelabel und sein Modebuch "Der Fashion Rath für die Frau" herausgebracht.

Qualid "Q" Ladraa: Qualid Ladraa, der von den meisten einfach nur Q genannt wird, arbeitete als Marketing Director für die Marke Ed Hardy bevor in der fünften Staffel zu Heidis Jury stieß. Der Bonner war direkter Berater von Star-Designer Christian Audigier.

Qualid "Q" Ladraa: Qualid Ladraa, der von den meisten einfach nur Q genannt wird, arbeitete als Marketing Director für die Marke Ed Hardy bevor in der fünften Staffel zu Heidis Jury stieß. Der Bonner war direkter Berater von Star-Designer Christian Audigier.

Kristian Schuller: Der Modefotograf wurde 1970 in Rumänien geboren und ist bekannt für seine groß inszenierten und farbgewaltigen Fotografien. 2010 war Kristian Schuller GNTM Juror in der fünften Staffel von Heidi Klums Show.

Kristian Schuller: Der Modefotograf wurde 1970 in Rumänien geboren und ist bekannt für seine groß inszenierten und farbgewaltigen Fotografien. 2010 war Kristian Schuller GNTM Juror in der fünften Staffel von Heidi Klums Show.

Rolf Scheider: Bekannt wurde der deutsche Kosmetiker als Jury-Mitglied von GNTM Staffel drei und vier, wo er die Nachfolge von Bruce Darnell antrat. Der homosexuelle Kölner ist auch als Casting Director und Entertainer gefragt.

Rolf Scheider: Bekannt wurde der deutsche Kosmetiker als Jury-Mitglied von GNTM Staffel drei und vier, wo er die Nachfolge von Bruce Darnell antrat. Der homosexuelle Kölner ist auch als Casting Director und Entertainer gefragt.

Boris Entrup: Der Beauty-Experte und Make-up Artist saß in der zweiten Staffel von GNTM mit in der Jury. Der 35-Jährige ist außerdem durch die Partnerschaft Mit Maybelline Jade noch regelmäßig nach der jeweiligen Topmodel-Episode mit Make-up Tipps, die er an Heidis Mädchen vorführt, zu sehen.

Boris Entrup: Der Beauty-Experte und Make-up Artist saß in der zweiten Staffel von GNTM mit in der Jury. Der 35-Jährige ist außerdem durch die Partnerschaft Mit Maybelline Jade noch regelmäßig nach der jeweiligen Topmodel-Episode mit Make-up Tipps, die er an Heidis Mädchen vorführt, zu sehen.

Bruce Darnell: Der amerikanische Choreograph wurde 1957 in Colorado geboren. 2006 bis 2008 war er Juror bei Germany's Next Topmodel, später saß er in den Jurys von "Das Supertalent" und "Deutschland sucht den Superstar".

Bruce Darnell: Der amerikanische Choreograph wurde 1957 in Colorado geboren. 2006 bis 2008 war er Juror bei Germany's Next Topmodel, später saß er in den Jurys von "Das Supertalent" und "Deutschland sucht den Superstar".

Peyman Amin: Der deutsche Booker und Modelagent wurde 1971 in Teheran geboren. Er wurde 2006 als Juror von Germany’s Next Topmodel bekannt und saß bis zur vierten Staffel in der Jury.

Peyman Amin: Der deutsche Booker und Modelagent wurde 1971 in Teheran geboren. Er wurde 2006 als Juror von Germany’s Next Topmodel bekannt und saß bis zur vierten Staffel in der Jury.

Armin Morbach: Als Visagist saß der Hamburger in der ersten Staffel mit in der Jury. Außerdem ist er als Fotograf auf die Gebiete Fashion, Portrait, Editorial, Celebrities, Beauty und Fine Art spezialisiert.

Leticia überzeugte beim Fotoshooting

Danach ging es zum großen Shooting auf dem Surfbrett. Kaltes Wasser und recht frische Temperaturen waren sicherlich kein Zuckerschlecken für die angehenden Topmodels, so manche kippte beim Versuch, auf dem Brett zu balancieren, ins Meer. Aber auch hier konnte Leticia überzeugen, während zwei ihrer Kolleginnen gehen mussten.

Auch bei der nächsten Prüfung, einem eleganten Walk an Deck, für den das Schiff nach Menorca steuerte, weiß Leticia die Jury zu begeistern und sich sicher im langen, blauen Kleid zu bewegen.

+++Alles Infos zu GNTM 2017 im News-Blog: GNTM 2017: Vier Kandidatinnen sind raus +++

Kritik von Heidi Klum an Leticia

Viel Lob also wieder einmal für die 18-jährige Ingolstädterin. Aber Modelchefin Heidi Klum hatte auch etwas an ihr auszusetzen. Leticias Haare waren ihr ein Dorn im Auge. Die seien total kaputt und am Ansatz abgebrochen. So hätte Klum das gefürchtete Umstyling, bei dem es durchaus radikale Veränderungen gibt und weshalb in jeder Staffel viele Tränen fließen, am liebsten sofort vorgenommen.

Das stünde eigentlich erst demnächst auf dem Programm. Und Leticia war von Klums Vorschlag alles andere als begeistert. „Das kann man nicht von einer zur anderen Sekunde machen. Das muss sie verstehen“, sagte sie. Müssen die Haare fallen? Und käme Leticia damit klar? Die nächsten Folgen werden es zeigen. Nächsten Donnerstag geht es weiter mit ihr und den verbliebenen Kandidatinnen.

Mehr zu GNTM:

GNTM 2017: Ganze Folge als Wiederholung oder live

Erst GNTM - und jetzt? Was aus den ehemaligen Kandidatinnen wurde