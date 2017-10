2017-10-23 10:58:00.0

Schweiz Axt-Attacke in der Schweiz: Jugendlicher hatte Gewaltfantasien

Ein 17-Jähriger hat am Sonntag in der Schweiz mehrere Menschen mit einer Axt angegriffen und verletzt. Der junge Mann soll zuvor mehrfach wegen Gewaltfantasien aufgefallen sein.

Ein 17-Jähriger hat am Sonntagabend im Osten der Schweiz mehrere Menschen mit einer Axt angegriffen und verletzt. Der Jugendliche hatte zunächst im Zentrum von Flums im Kanton St. Gallen mehrere Personen attackiert und wollte dann mit einem gestohlenen Auto fliehen, berichtete die Agentur SDA.

Axtangriff in der Schweiz: Polizei überwältigt 17-Jährigen

Nach einem Unfall setzte er die Flucht zu Fuß fort und griff in einem Tankstellen-Shop mehrere Kunden an. Er sei dort von der Polizei angeschossen und festgenommen worden. Die Zahl der Verletzten wurde mit insgesamt sieben beziffert.

Der Axt-Angriff geht nach Justizangaben wohl auf psychische Probleme des Täters zurück. Der aus Lettland stammende Jugendliche sei in seiner Handwerkerlehre wegen Gewaltfantasien in diesem Jahr mehrfach aufgefallen und könnte an einer Persönlichkeitsstörung leiden, sagte Staatsanwalt Stephan Ramseyer am Montag in St. Gallen. dpa/afp