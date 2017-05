2017-05-09 12:00:00.0

Nördlingen 21-Jähriger rastet auf Stabenfest aus

Auf dem Nördlinger Stabenfest ist am Montagabend ein 21-Jähriger ausgerastet. Erst randalierte er auf der Toilette, dann im Zelt und dann noch davor - die ganze Geschichte.

Ein 21-Jähriger ist am Montagabend am Nördlinger Stabenfest ausgerastet. Nach Angaben der Polizei benutzte er die öffentliche Toilette am Festzelt, wofür er einen Obolus entrichten sollte. Statt zu zahlen, zerschlug er den Teller mit dem Kleingeld. Der Sicherheitsdienst sprach ein Zeltverbot gegen den 21-Jährigen aus.

Dieser ignorierte das Verbot und rannte wieder ins Festzelt zu seiner Freundin. Daraufhin wurde er vom Sicherheitsdienst festgehalten und sollte aus dem Zelt gebracht werden. Der 21-Jährige wehrte sich jedoch und schlug wie wild um sich, sodass er zu Boden gedrückt wurde. Dabei soll er die Sicherheitskräfte mit üblen Schimpfwörtern beleidigt haben.

Nachdem er sich wieder beruhigt hatte, wurde er zum Zeltausgang gebracht. Dort griff er dann einen 28-jährigen Zeltbesucher an, gab ihm eine Ohrfeige und packte ihn am Hals. Laut Polizeibericht musste er erneut überwältigt und gefesselt werden.

Stabenfest: Freundin des 21-Jährigen rastet ebenfalls aus

Der 28-Jährige wurde bei dem Angriff nur leicht verletzt. Da der Randalierer den hinzugerufenen Polizeibeamten gegenüber seine Personalien verweigerte, wurde er vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht.

Als das seine 17-jährige Freundin mitbekam, rastete diese ebenfalls aus. Sie konnte nicht mehr beruhigt werden und musste ärztlich betreut werden. Ihr 21-jähriger Freund stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,4 Promille. (pm)