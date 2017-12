2017-12-26 08:16:21.0

Nördlingen Discobesucher rastet aus und beißt Zeugen

Bei einem Streit in einem Tanzlokal in Nördlingen ist ein 22-Jähriger an Weihnachten komplett ausgerastet.

