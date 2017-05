2017-05-15 19:22:00.0

Video Experte erklärt Trichterwolke über dem Ries

In der Region fragen sich viele: War das am vergangenen Sonntag ein Tornado? Was ein Experte des Deutschen Wetterdienstes zu den Fotos aus der Region sagt. Von Martina Bachmann

Am Sonntag war über dem Ries eine Trichterwolke zu sehen, die manche für einen Tornado hielten. Das Video hat uns unsere Leserin Yvonne Feldmeyer geschickt.

Es ist Sonntagmittag, kurz nach 12 Uhr, als das erste Foto die Redaktion der Rieser Nachrichten erreicht. Und es sieht bedrohlich aus: Aus einer dunklen Wolke zieht sich ein Windkanal in Richtung Boden. Kurze Zeit später die nächsten Bilder, immer wieder ist eine Art Wolkentrichter darauf zu sehen. Im sozialen Netzwerk Facebook schreiben viele: Sie haben das Wetterphänomen ebenfalls entdeckt, von Wallerstein, von Nördlingen aus. Doch was ist das? Ein Tornado im Ries?

Am Montag ist die Pressestelle des Deutschen Wetterdienstes in Frankfurt wieder erreichbar, Tornado-Beauftragter Andreas Friedrich schaut sich die Bilder und ein Video aus dem Ries an. Er sagt: „Das ist auf jeden Fall eine sogenannte Tunnelcloud, ein Wolkentrichter.“ Doch nur dann, wenn sich der Wind um eine senkrechte Achse drehe und dabei auch den Boden erreiche, handle es sich um einen Tornado, erklärt Friedrich. Dass das auch im Ries so war, hält er für eher unwahrscheinlich. Auch, weil der Wolkentrichter eher kurz sei.

Ein Tornado kann innerhalb von Minuten entstehen

Der Polizei Nördlingen wurden bis Montag zudem keine Schäden gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr Nördlingen sei nicht alarmiert worden, sagt Kommandant Georg Schabert am Sonntag. Und der Kreisvorsitzende des Bayerischen Bauernverbandes, Karlheinz Götz, der in Birkhausen wohnt, hat am Montag nichts von verwüsteten Feldern gehört.

Dennoch warnt Tornado-Experte Friedrich: Jedes Jahr gebe es in Deutschland rund 30 bis 60 Tornados, immer wieder kämen Menschen dabei zu Tode. Am Sonntag vor zwei Jahren habe es Affing bei Augsburg getroffen, ganze Häuser sind dabei zerstört worden.

Tornado richtet schwere Schäden in der Region an Der Tornado hat in der Region eine Schneise der Verwüstung zurückgelassen und schwere Schäden angerichtet.

Bei einem Wolkentrichter sei Vorsicht geboten. Denn in Minuten könne ein Tornado entstehen. Der untere Teil dieses Wetterphänomens sei für das menschliche Auge nicht sichtbar – man sehe nur die Schäden, die Aufwirbelungen, die es verursache. „Man sollte schauen, wo die Wolke hinzieht und entweder abhauen oder in einen Keller ohne Fenster gehen.“ Auf keinen Fall sollte man auf die Wind-Rotation zugehen.

Auch andernorts bildete sich am Wochenende ein Wolkentrichter

Die Rieser hatten am Muttertag offensichtlich Glück, dass sich kein Tornado gebildet hat. Friedrich sagt, die Wolke, aus der der Trichter nach unten zeigte, sei recht hoch gewesen. Er schätzt den Abstand zum Boden auf knapp einen Kilometer. Einen dementsprechend langen Weg hätte die Windrotation auch bis zum Grund überwinden müssen – und die dafür nötigen Wetterbedingungen hatte es offensichtlich nicht gegeben.

Nicht nur im Ries gab es am vergangenen Wochenende einen solchen Wolkentrichter. Friedrich wurde unter anderem einer gemeldet, der sich am Samstag bei Leipzig gebildet hat. Er sagt: „Solche Trichterwolken gibt es häufiger.“ Pro Jahr werde ihre Zahl auf mehrere 100 bis 1000 in Deutschland geschätzt.

Auch Thomas Sävert vom Verein Tornado-Arbeitsgruppe Deutschland bestätigt, dass die Bilder aus dem Ries eine Trichterwolke zeigen. Er hat das Wetterphänomen vom Sonntag als „Verdachtsfall“ eingestuft – auch, weil bislang keine Schäden gemeldet worden seien, die auf einen Tornado hindeuteten.

Sävert sammelt auf der Internetseite tornadoliste.de Meldungen von Verdachtsfällen und Tornados. Wie die entstehen, sei wissenschaftlich noch nicht ganz geklärt, so der Meteorologe. Eine Voraussetzung sei auf jeden Fall, dass die Luft am Boden feucht ist – und wärmer, als die in der Höhe: „Es braucht einen großen Temperaturunterschied.“ Und den gebe es im Zweifelsfall nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter.

Fotos: Wer einen Wolkentrichter oder einen Tornado sieht, kann seine Beobachtungen per E-Mail an die Tornado-Arbeitsgruppe Deutschland schicken: meldung@tornadoliste.de.