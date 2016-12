2016-12-28 11:49:00.0

Donau-Ries Frau verfolgt Einbrecherin durchs ganze Dorf

Im Oettinger Ortsteil Heuberg (Kreis Donau-Ries) versucht eine Frau einzubrechen. Die Bewohnerin erwischte und verfolgte sie. Trotzdem konnte die Einbrecherin fliehen.

Eine Einbrecherin ist im Oettinger Ortsteil Heuberg ohne Beute in die Flucht geschlagen worden. Die Polizei berichtet, dass die bislang unbekannter Täterin am Montag, 26. Dezember, versuchte, in das Anwesen einer Frau und ihrer Tochter in der Heuberger Straße einzudringen. Als die beiden gegen 20 Uhr nach Hause kamen, ergriff die Einbrecherin sofort die Flucht. Sie wurde von der Tochter der Geschädigten „bis zum Dorfende in Richtung Ehingen“ verfolgt, wie die Polizei berichtet.

Die vermutlich 20 Jahre alte, hagere Täterin war über eine unversperrte Nebeneingangstür in das Anwesen eingedrungen. Entwenden konnte sie nichts, da sie rechtzeitig von der Geschädigten gestört wurde. Die Täterin wurde offenbar begleitet von einer weiteren Frau und einem Mann, die sich abgesetzt im Dorf aufhielten. Alle drei Personen waren nach Zeugenangaben mit einem silbernen Audi A 3 mit DON-Kennzeichen unterwegs. Die Polizei Nördlingen bittet um weitere Zeugenhinweise. (pm)