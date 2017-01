2017-01-16 22:10:50.0

Geisterfahrer-Unfall Freund von Kay One stirbt bei Heimfahrt von Konzert in Nördlingen

Am Samstag trat der Rapper Kay One in einer Nördlinger Disco auf. Auf der Heimfahrt ist einer seiner mitgereisten Freunde bei einem Unfall mit einer Geisterfahrerin gestorben.

Auf der Heimfahrt von einem Konzert des Rappers Kay One ist einer dessen Freunde, der mitgereist war, ums Leben gekommen. Bei Lorch in Baden-Württemberg kam ihm eine 72-jährige Geisterfahrerin entgegen. Die beiden Autos prallten frontal aufeinander. Beide Fahrer starben noch an der Unfallstelle. Ein Beifahrer des 20-Jährigen wurde schwer verletzt geborgen.

Am Samstag hatte Kay One einen Auftritt im Club Kingz in Nördlingen. Der 20-jährige Verunglückte gehörte offenbar zu Kay Ones engem Freundeskreis und reiste regelmäßig auf Konzerte mit, um mit dem Star zu feiern. Am Sonntagnachmittag machte sich die Gruppe rund um den Rapper auf den Weg nach Stuttgart. Im baden-württembergischen Lorch passierte dann der Unfall.

Kay One teilte am Sonntagnachmittag auf Facebook seinen Fans seine Trauer mit. Am Abend teilte er ein Video, das Erinnerungen mit dem Verstorbenen zeigt. Viele Fans zeigten ihre Anteilnahme.

Der Verunglückte war dem Facebook-Post nach zufolge Mitglied von Kay Ones Gruppe "APMC".