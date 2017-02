2017-02-01 12:20:26.0

Kreis Donau-Ries Lastwagen fährt über Kreisverkehr und mehrere Schilder

Ein 44-Jähriger richtete mit seinem Lastwagen bei Nördlingen großen Schaden an. Die B25 blieb wegen dem Unfall eine Weile gesperrt.

Auf der B25 ist es am Mittwoch zu einem schadensreichen Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr um 8.20 Uhr ein Lkw-Fahrer mit seiner Sattelzugmaschine samt Auflieger auf der Ortsumgehung Nördlingen in Richtung Wallerstein. Am Kreisverkehr Höhe Ehringen fuhr der 44-jährige Fahrer aus ungeklärter Ursache über die Verkehrsinsel und anschließend auf den aufgeschütteten, begrünten Erdwall des Kreisverkehres. Dort kam er zum Stehen und rollte wieder auf die Fahrbahn zurück.

Dabei überfuhr er mehrere Verkehrszeichen und beschädigte den Kreisverkehr. Bei dem Lastwagen liefen Betriebsstoffe aus.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 14.000 Euro. Der Lkw musste abgeschleppt werden. Die B25 war für eine Stunde gesperrt. AZ