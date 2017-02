2017-02-09 10:23:00.0

Nördlingen Mann befriedigt sich im Zug vor 17-Jähriger

Das Mädchen fährt mit der Regionalbahn zwischen Aalen und Nördlingen, als sich der Unbekannte in den Schritt fast. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein bislang unbekannter Mann soll sich am Mittwochnachmittag vor einer 17-Jährigen befriedigt haben. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall in der Regionalbahn zwischen Aalen und Nördlingen. Der Mann soll das Mädchen demnach beobachtet haben. Nach Angaben der Polizei rieb er sich bei geschlossener Hose den Schoß und „knetete“ seine Geschlechtsteile. Als die junge Frau den Mann mit ihrem Handy filmte, setzte sich dieser an einen anderen Platz im Zug.

Exit Bahnhof Nördlingen

Am Nördlinger Bahnhof stieg die junge Frau aus, der Mann dann schließlich auch, heißt es weiter. Der bislang Unbekannte sei in Richtung Adamstraße gelaufen und dort untergetaucht. Durch sein Verhalten fühlte sich die 17-Jährige sexuell belästigt, worauf sie sich bei der Dienststelle in Nördlingen meldete.

Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Demnach ist der Mann etwa 35 bis 40 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß, schlank, hat kurze blonde Haare und eine auffällige Narbe am Kinn. Er trug eine schwarze Anzugshose, eine schwarze Jacke, sowie schwarze Schuhe. Er führte einen schwarzen Rucksack mit blauer Vorderseite mit sich. RN