2017-01-27 08:13:00.0

Nördlingen Tatort Bahnhof: Mann bedrängt Frau mehrfach

Ein Mann bedrängt eine junge Frau im Wartebereich des Nördlinger Bahnhofs. Und das nicht nur einmal. Jetzt stand der 53-Jährige vor dem Amtsgericht Nördlingen. Von Jan Kandzora

In der Wartehalle im Nördlinger Bahnhof zückte der Mann sein Handy. Er schaute einen Porno, und er hielt das Display so, dass seine Sitznachbarin, eine ihm völlig fremde Frau, mitschauen musste. Dabei blieb es nicht. Zwei Mal noch traf er die junge Frau in den nächsten Wochen in dem Warteraum. Zwei Mal setzte er sich neben sie, griff sich in die Hose, begann zu onanieren. Beim letzten Mal war der Lebenspartner der Frau ebenfalls in der Nähe, der den Mann zur Rede stellte. Er solle das unterlassen und versprechen, es nicht mehr zu tun. Der Mann versprach es.

Drei Mal hatte er die Pendlerin in Mai und Juni bedrängt, es muss sie verstört haben. Zur Polizei war sie nicht gegangen. Das änderte sich, als sie den Mann wiedersah, im April 2016, im Bahnhof von Aalen. Dort, so schildert es ein Polizist vor dem Nördlinger Amtsgericht, habe sie gesehen, dass er ähnliches Muster an den Tag legte wie Monate zuvor in Nördlingen: Er sei hin- und hergegangen, als sei er auf der Suche.

Sie rief die Polizei, so kam die Sache raus. Und so landete der Mann, ein 53-Jähriger aus dem Ostalbkreis, für die drei Vorfälle von 2015 nun letztlich doch auf der Anklagebank.

"Es tut mir leid", sagte der Mann vor Gericht

Dort ließ er seinen Verteidiger Mark Hörmann eine Erklärung abgeben. Sein Mandant wolle eigentlich nicht aussagen, teilte der Anwalt mit. Doch es tue ihm furchtbar leid, das wolle er schon loswerden. Staatsanwältin Julia Mayer machte deutlich, dass sie ein Geständnis erwartete. Auch, da dies der Frau, die der Mann 2015 bedrängt hatte, die Aussage ersparen würde. In dem Fall, so ließ es Mayer durchblicken, könnte sie darauf verzichten, auf eine Freiheitsstrafe zu plädieren.

Strafverteidiger Hörmann und sein Mandant besprachen sich kurz außerhalb des Gerichtssaals. Als sie wiederkamen, hatte der Angeklagte seine Meinung geändert. „Er räumt die Taten vollumfänglich ein“, sagte Hörmann. Damit ersparte der Angeklagte der Geschädigten eine Aussage vor Gericht. Nun ergriff der 53-Jährige auch selbst das Wort. „Ich kann mich nur wiederholen, es tut mir leid.“ Auf Frage der Staatsanwältin, ob sich der Angeklagte über eine Therapie Gedanken gemacht habe, antwortet wieder der Strafverteidiger. „Er hält sich nicht für krank.“

Der 53-Jährige war bislang nie mit derlei Delikten aufgefallen – oder mit irgendwelchen anderen Vergehen. Vorstrafen hatte er bislang keine. Ein Grund, warum ihn Ann Kathrin Ries schließlich nicht zu einer Freiheitsstrafe, sondern wegen Beleidigung und Erregung öffentlichen Ärgernisses in zwei Fällen zu einer Geldstrafe 120 Tagessätzen je 40 Euro verurteilte. Staatsanwältin Mayer hatte 160 Tagessätze gefordert, Strafverteidiger Hörmann 90.

Das Urteil ist bereits rechtskräftig.