2017-10-20 16:30:00.0

Ellwangen/ Nördlingen Varta ist an der Börse

Batteriehersteller Varta mit Sitz in Ellwangen und Nördlingen ist an der Börse. Ursprünglich hatte die Aktiengesellschaft den Start nicht so frühzeitig geplant.

Zur Varta AG gehören die Tochtergesellschaften Varta Microbattery (Ellwangen) und Varta Storage (Nördlingen). Foto: Ulrich Wagner (Archiv)