2017-12-25 09:07:00.0

1. Weihnachtsfeiertag 1. Weihnachtsfeiertag: Filme im TV heute, am 25. Dezember 2017

Von Aschenbrödel über Sissi bis zu Titanic und Miss Marple - diese Film-Hits laufen heute, am 1. Weihnachtstag, tagsüber oder abends im TV-Programm.

Auch am ersten Weihnachtsfeiertag warten die TV-Sender mit vielen sehenswerten Filmen auf. Das sind die Highlights im TV-Programm.

1. Weihnachtstag im Fernsehen: Der TV-Vormittag am 25. Dezember 2017

Die Maske des Zorro, 6.05 Uhr, RTL2: Der maskierte Rächer Zorro bildet seinen Nachfolger aus - und bereitet ihn auf die Gefahren vor, die auf ihn warten.

Die Reise zum Mittelpunkt der Erde, 7.15 Uhr, Pro 7: Auf der Insel Island suchen der Vulkanologe Trevor Anderson (Brendan Fraser) und sein Neffe Sean (Josh Hutcherson) nach Trevors verschwundenem Bruder.

Aschenputtel, 8 Uhr, ZDF: Die Verfilmung von 2010 erzählt die Aschenputtel-Geschichte mit neuem Aussehen.

25. Dezember 2017: Die Nachmittags-Filme im TV am 1. Weihnachtsfeiertag

Rapunzel, 12.45 Uhr, ARD: Das Märchen um die Frau mit dem langen Haar läuft am Nachmittag im Ersten.

Ice Age II - Jetzt taut's, 13.30 Uhr, Sat 1: Die Eiszeit-Gestalten aus der Animationsserie "Ice Age" bestreiten ihr zweites Abenteuer.

Sissi, die junge Kaiserin, 15.55 Uhr, ARD: Im zweiten Teil der Sissi-Saga muss sich die frisch gekürte Herrscherin in ihrer neuen Situation einleben. Im Anschluss läuft Teil drei: "Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin".

Weihnachts-TV: Blockbuster-Filme am Abend des 1. Weihnachtstags

Miss Marple: Der Wachsblumenstrauß, 20.15 Uhr, Kabel 1.: In der Romanvorlage von Agatha Christie verfolgt Miss Marple einen Mörder in einem Reiterhotel.

Die Minions, 20.15 Uhr, RTL: Die aus dem Animationsfilm "Ich, einfach unverbesserlich" bekannten Minions machen sich auf, um den größten Schurken der Welt zu finden - um ihn bei seinen bösen Taten zu unterstützen. Lustige Unterhaltung mit Slapstick-Komik.

Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück, 20.15 Uhr, VOX: Single-Frau Bridget Jones (Renée Zellweger) führt weder ein glückliches noch gesundes Leben. Doch dann bahnt sich eine Affäre mit ihrem Chef Daniel Cleaver an.

Titanic, 20.15 Uhr, Sat1: Der Oskarprämierte Film über eine Romanze und eine große Katastrophe läuft am ersten Weihnachtsfeiertag zur besten Sendezeit.

E.T. - Der Außerirdische, 20.15 Uhr, RTL2: Steven Spielbergs Klassiker führt den kleinen Außerirdischen I.T. auf die Erde. Der will nach Hause - doch die NASA ist ihm auf den Fersen.

Mad Max: Fury Road, 20.15 Uhr, Pro 7: Die Neuauflage der Endzeit-Straßenkrieger bringt Tom Hardy und Charlize Theron auf die Fernsehbildschirme. cgal

