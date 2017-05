2017-05-21 15:35:31.0

Mecklenburg-Vorpommern 13-Jährige lernt Mann über Messenger kennen - und wird vergewaltigt

Das Amtsgericht Wismar hat Haftbefehl gegen zwei Männer erlassen, die sich an einer 13-Jährigen vergangen haben sollen. Zuvor sollen sie mit dem Mädchen gechattet haben.

Gegen die 19 und 31 Jahre alten Männer werde wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes und Vergewaltigung ermittelt, sagte eine Sprecherin der Schweriner Staatsanwaltschaft.

Polizei nimmt 19 und 31 Jahre alte Männer fest

Die Jugendliche und der jüngere der beiden Männer hatten sich über einen Messengerdienst kennengelernt. Die Beschuldigten verschafften sich laut Staatsanwaltschaft am Freitagabend Zutritt zum Elternhaus des Mädchens in einem Dorf in der Nähe von Wismar und vergewaltigten die 13-Jährige.

Als die Mutter der Jugendlichen zurückkam, verließen die mutmaßlichen Täter das Haus. Die Polizei nahm sie nach kurzer Fahndung am Wohnort des jüngeren Verdächtigen in Lübeck fest. afp/AZ

