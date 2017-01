2017-01-09 08:44:48.0

Paris 16 Festnahmen nach Raubüberfall auf Kim Kardashian

Die französische Polizei hat im Zusammenhang mit dem Raubüberfall auf Kim Kardashian 16 Verdächtige festgenommen. Die Täter erbeuteten im Oktober wertvollen Schmuck.

Die Nachrichtenagentur AFP meldete am Montag unter Berufung auf Polizeiquellen, die Festnahmen seien im Raum Paris und Umgebung erfolgt.

Kim Kardashian war Anfang Oktober in einer Pariser Luxusresidenz von maskierten Räubern überfallen worden. Die Täter erbeuteten dabei Schmuck im Wert von rund neun Millionen Euro.

Kardashian erholte sich nach Angaben ihrer Schwester Khloé nur schwer von dem Überfall. Es gehe Kim "nicht so gut", sagte Khloé Kardashian (32) in der US-Talkshow von Moderatorin Ellen DeGeneres Mitte Oktober. "Was ihr passiert ist, ist traumatisch. Aber unsere Familie ist total eng und großartig und wir werden das zusammen durchstehen, und wir sind dankbar für die Liebe und Unterstützung von allen, aber es wird Zeit brauchen. Was ihr passiert ist, war furchtbar." Die Dreharbeiten zur Reality-Show "Keeping Up with the Kardashians" wurden zwischenzeitlich unterbrochen.

Für die Familie sei der Überfall ein "Weckruf", sagte Khloé Kardashian bei der Fernsehsendung. "Ich denke, es ist ein Weckruf, um unsere Leben zu verändern. Für Kim ist das eine ernste Sache." Die Familie wolle besser sicherstellen, "dass wir so gut beschützt sind wie möglich".

Nach dem Raubüberfall war Kim Kardashian, die ihre Fans über die sozialen Medien sonst ständig an ihrem Privatleben teilnehmen ließ, in ein ungewohntes Schweigen verfallen. Erst in der vergangenen Woche hatte die 36-Jährige sich über Twitter mit einem Familienfoto zurückgemeldet.

Nicht wiederzuerkennen: 35 Jahre Kim Kardashian Kim Kardashian im Januar 1985 gemeinsam mit ihrem Vater Robert Kardashian. Foto: Imago Stock&people

dpa/afp