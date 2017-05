2017-05-23 06:49:24.0

Manchester 23 Tote nach Explosion bei Konzert - Polizei spricht von Anschlag

Eine Explosion in Manchester reißt am Montagabend Besucher eines Konzerts von Ariana Grande in den Tod. Die Polizei spricht von einem Anschlag. Hier die Entwicklungen live. Von Daniela Fischer

Nach einer Explosion in Manchester gibt es mindestens 23 Tote und rund 60 Verletzte.

Der Angriff war nach Angaben der Polizei ein Bombenanschlag. Der männliche Attentäter sei dabei ums Leben gekommen.

Die Opfer besuchten ein Konzert von Ariana Grande. Hier lesen Sie ein kurzes Porträt der Sängerin.

Am Tag danach sind noch viele Fragen offen. Hier finden Sie die Fakten im Überblick.

Wie Zeugen die Explosion in Manchester erlebten, lesen Sie hier.

12.19 Uhr: Vor Großbritannien liegen schwierige Tage

Das Bedrohungsszenario bleibe nach dem Anschlag in Manchester gleich. Ein Anschlag sei weiterhin sehr wahrscheinlich, sagte Theresa May. Vor Großbritannien lägen nun schwierige Tage. Das ganze Land halte zu den Menschen in Manchester und gedenke der Toten und Verletzten. "Unsere Werte, unser Lebensstil werden immer gewinnen", so May.

Die Premierministerin kündigte für den Nachmittag eine weitere Krisensitzung ihres Kabinetts mit Sicherheitsberatern an.

12.16 Uhr: Verletzte teils noch in Lebensgefahr

Viele der 59 Verletzten in Manchester sind Theresa May zufolge schwer verletzt und schweben teils noch in Lebensgefahr, darunter Kinder und Jugendliche.

12.10 Uhr: Premierministerin May: Anschlag war Terrorangriff

Der Anschlag in Manchester war ein Terrorangriff. Das sagte Großbritanniens Premierministerin Theresa May am Dienstag in London.

Die Polizei, so May weiter, kenne wahrscheinlich die Identität des Täters, wolle aber noch keine Details nennen. Zudem werde noch ermittelt, ob er ganz allein handelte oder als Teil eines Netzwerks. Sie sagte, dies sei die schlimmste Attacke, die Manchester je erlebt hat. Es sei eine besonders feige Attacke, weil es gerade junge Menschen traf.

11.58 Uhr: Polizei: 22 Opfer und Täter in Manchester getötet

Bei dem Anschlag in Manchester sind insgesamt mindestens 23 Menschen ums Leben gekommen. Der Attentäter tötete mit einem selbstgebauten Sprengsatz 22 Menschen und sich selbst, stellte die Polizei in der nordenglischen Stadt am Dienstag auf Nachfrage klar. Mindestens 59 Menschen wurden verletzt. Die Behörden behandeln die Tat als Terrorakt.

11.48 Uhr: Auch Erdogan verurteilt Anschlag von Manchester

Wie viele Politiker hat auch der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan den tödlichen Anschlag in Manchester scharf verurteilt. "Als Türkei teilen wir das Leid des englischen Staates und des englischen Volkes", sagte Erdogan am Dienstag in einer Ansprache in Istanbul. "Ich will hier auch anbringen, dass wir im Kampf gegen Terrororganisationen auf der Seite Englands stehen, so wie bei allen anderen Ländern auch."

Die Türkei wird immer wieder zum Ziel schwerer Anschläge vor allem der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK.

11.33 Uhr: Paris schaltet Eiffelturm-Lichter aus

Als Zeichen des Gedenkens an die Opfer des Anschlags von Manchester schaltet Paris die Beleuchtung des Eiffelturms ab. Die Lichter des Wahrzeichens der französischen Hauptstadt sollten in der Nacht zum Mittwoch um Mitternacht erlöschen, teilte Bürgermeisterin Anne Hidalgo mit. "Denn indem sie Manchester ins Visier genommen haben, wollten die Terroristen auch unsere gemeinsamen Werte angreifen: unser unerschütterliches Festhalten an Demokratie, Freiheit, Humanismus und Zusammenleben", so Hidalgo.

"Das erinnert uns so sehr an das "Bataclan"", sagte die Bürgermeisterin vor Journalisten. In dem Pariser Konzertsaal hatten Islamisten in der Terrornacht vom 13. November 2015 90 Menschen ermordet. Paris nutzt den jährlich von rund sieben Millionen Menschen besuchten Eiffelturm häufiger, um nach Anschlägen ein Zeichen der Solidarität zu setzen.

11.00 Uhr: Statement von Theresa May erwartet

In Kürze wird die britische Premierministerin Theresa May vor die Kameras treten. Sie hatte zuvor eine Sitzung des Sicherheitskabinetts geleitet. Es wird erwartet, dass sie sich zu den neuesten Erkenntnissen sowie möglichen Folgen äußern wird.

10.54 Uhr: Nach Anschlag verstärkte Polizeipräsenz in London

Nach dem Anschlag in Manchester verstärkt auch die britische Hauptstadt London die Sicherheitsvorkehrungen. Zusätzliche Beamte seien nach dieser "absolut abscheulichen" Attacke im Dienst, teilte die Londoner Polizeichefin Cressida Dick am Dienstag mit.

10.40 Uhr: Trump nennt Terroristen bösartige Verlierer

US-Präsident Donald Trump hat den Anschlag von Manchester auf das Schärfste verurteilt. Seine Gedanken seien bei den Getöteten und Verletzten, sagte Trump am Dienstag in Bethlehem. "Wir stehen in vollkommener Solidarität an der Seite Großbritanniens." "So viele junge Menschen sind von bösartigen Verlierern ermordet worden", sagte Trump. "Ich werde sie nicht "Monster" nennen, denn das würden sie mögen, diesen Namen würden sie mögen. Ich werde sie von jetzt an "Verlierer" nennen, denn das ist es, was sie sind."

Die Gesellschaft könne keine Unterstützung bieten für Terrorismus und für Blutvergießen, sagte Trump. Manchester sei eine Attacke gegen so viele unschuldige Kinder gewesen. Die Unterstützung des Terrors müsse ausgerottet werden. "Diese kranke Ideologie muss verschwinden", so Trump.

10.15 Uhr: Sänger Liam Gallagher geschockt

Der aus Manchester stammende frühere Oasis-Sänger Liam Gallagher (44, "Wonderwall") hat den Anschlagsopfern und ihren Familien sein Mitgefühl ausgesprochen. Er sei "total geschockt und absolut am Boden zerstört" über die Ereignisse in der Stadt, schrieb Gallagher am Dienstagvormittag auf Twitter. Er sende "Liebe und Licht" an alle Betroffenen.

Auch immer mehr weitere internationale Stars und Politiker bekunden ihr Beileid in den sozialen Netzwerken.

9.50 Uhr: Merkel: Deutschland steht Großbritannien zur Seite

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich nach dem Bombenanschlag entsetzt geäußert. "Es ist unbegreiflich, dass jemand ein fröhliches Popkonzert ausnutzt, um so vielen Menschen den Tod zu bringen oder ihnen schwere Verletzungen zuzufügen", teilte sie am Dienstag mit. Merkels Anteilnahme gelte allen Opfern und Betroffenen sowie den Angehörigen in ihrer Trauer und Verzweiflung.

"Dieser mutmaßliche terroristische Anschlag wird nur unsere Entschlossenheit stärken, weiter gemeinsam mit unseren britischen Freunden gegen diejenigen vorzugehen, die solche menschenverachtenden Taten planen und ausführen", so die Kanzlerin weiter. Den Menschen in Großbritannien versicherte sie: "Deutschland steht an Ihrer Seite."

9.40 Uhr: Fahnen auf halbmast

Nach dem tödlichen Anschlag in Manchester wehen die Flaggen am britischen Regierungssitz auf halbmast. In der Londoner Downing Street seien die Flaggen im Gedenken an die Toten und Verletzen auf halbmast gesetzt worden, berichtete die britische Nachrichtenagentur PA am Dienstagmorgen.

9.20 Uhr: #Manchestermissing - Online-Suche nach Vermissten

Unter dem Hashtag #Manchestermissing suchen Angehörige und Freunde nach dem Anschlag im Internet nach Vermissten. Vor allem Fotos von Kindern und Jugendlichen wurden bis Dienstagmorgen bei Twitter gepostet. Die Sängerin Ariana Grande, die am Montagabend in der Manchester Arena aufgetreten war, gilt als Teenie-Star und hat in dieser Altersgruppe besonders viele Fans. Auch einige Stars teilten Vermisstenanzeigen, darunter die US-Sängerin Pink.

Unter #RoomForManchester boten unterdessen Twitter-Nutzer Betroffenen einen Platz in ihren Wohnungen an. Dutzende Kinder sollen unterdessen in nahegelegenen Hotels Unterschlupf gefunden haben.

9.00 Uhr: Polizei geht von Einzeltäter aus

Die Polizei geht nach dem Anschlag davon aus, dass der Täter seine Bombe allein gezündet hat. Jetzt gelte es herauszufinden, ob er Teil eines Netzwerks war, sagte Ermittler Ian Hopkins am Dienstagmorgen. Der Attentäter, der eine selbstgebastelte Bombe bei sich trug, starb laut Polizei bei der Explosion.

Hopkins rief die Menschen dazu auf, bei dem Täter nicht über Einzelheiten zu spekulieren oder Namen ins Spiel zu bringen.

8.35 Uhr: Manchester United zeigt sich geschockt

36 Stunden vor dem Finale der Fußball-Europa-League reagiert Manchester United geschockt auf den Anschlag in der Heimatstadt. "Wir sind von den schrecklichen Ereignissen der letzten Nacht in der Manchester Arena sehr erschüttert. Unsere Gedanken und Gebete gehen an alle Betroffenen", twittert der Finalist. Im Endspiel treffen die "Red Devils" morgen Abend in Solna bei Stockholm auf Ajax Amsterdam.

8.19 Uhr: Terroristen keinen Raum geben

Die Bewohner der Stadt Manchester wollen Terroristen keinen Raum geben. Dies betont der Chef der Stadtregierung, Sir Richard Leese. "Manchester ist eine stolze, starke Stadt, und wir werden Terroristen nicht erlauben, ihr Ziel zu erreichen, Angst zu säen und uns zu spalten", teilt Leese mit.

Es sei schwierig, sich eine schlimmere Nacht in der Geschichte der Stadt vorzustellen, erklärt er im Gespräch mit dem Sender BBC Radio 4. "Als Stadt, als Gemeinschaft, werden wir weiter zusammenhalten und werden nicht erlauben, dass wir besiegt werden."

8.11 Uhr: Kinder unter den Opfern

Bei dem Anschlag sind auch Kinder getötet worden, erklärt Polizeichef Ian Hopkins.

8.07 Uhr: Polizei spricht von Anschlag

Der Angriff in Manchester war ein Anschlag. Der männliche Einzeltäter sei bei der Explosion ums Leben gekommen, so der Polizeichef Ian Hopkins. Mindestens 22 Menschen sollen getötet worden sein. 59 weitere seien verletzt worden.

7.55 Uhr: War es ein Terroranschlag?

Nach einem BBC-Bericht könnte es sich bei der Explosion auch um einen Terroranschlag handeln. Experten zur Terrorbekämpfung hätten bereits Kontakt mit dem Innenministerium in London aufgenommen, berichtet der Sender. Auf Bildern sind Konzertbesucher mit Beinverletzungen zu sehen. Zeugen berichten von einem lauten Knall. Auch Sprengstoffspezialisten sind im Einsatz.

7.37 Uhr: Sicherheitsvorkehrungen am Tag danach erhöht

Höchste Sicherheitsvorkehrungen auch am Tag danach - in der Nähe der Manchester Arena patrouillieren Polizisten mit Spürhunden.

7.33 Uhr: Wahlkampf in Großbritannien unterbrochen

Großbritanniens Parteien haben den Wahlkampf bis auf weiteres unterbrochen. Labour-Chef und Oppositionsführer Jeremy Corbyn sagt, er habe dies mit Premierministerin Theresa May abgesprochen und sich mit ihr darauf geeinigt. May hat, wie bereits erwähnt, für heute eine Sitzung des Sicherheitskabinetts der Regierung einberufen.



Der Chef der Liberaldemokraten, Tim Farron, sagte einen Wahlkampfauftritt in Gibraltar ab, die Schottische Nationalpartei SNP verschob die heute geplante Vorstellung ihres Wahlprogramms. In Großbritannien wird am 8. Juni gewählt.

7.20 Uhr: Stars zeigen sich bestürzt

Der amerikanische Popstar Justin Timberlake spricht den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl aus. Bei Twitter schreibt er: "Meine Gedanken und Gebete sind mit allen, die von diesem schrecklichen Vorfall in Manchester betroffen sind. Wir müssen besser werden. Wir müssen UNS LIEBEN."

Auch amerikanische Sängerin Christina Aguilera äußert sich "bestürzt über die Nachrichten von den Ereignissen auf Ariana Grandes Konzert. Meine Gedanken und Gebete mit jedem, der betroffen ist."

US-Schauspieler Dwayne Johnson ("The Rock") meint: "Unsere Gebete und Stärke für die Opfer und Familien, die in diese Tragödie in Manchester verwickelt sind. Bleibt stark."

7.13 Uhr: Ariana Grande "am Boden zerstört"



Die US-Sängerin Ariana Grande zeigt sich nach der verheerenden Explosion am Rande ihres Konzerts "am Boden zerstört". "Aus tiefstem Herzen: Es tut mir so leid. Mir fehlen die Worte", schreibt die 23-Jährige auf Twitter.

broken.

7.02 Uhr: Reaktionen aus der Bundesregierung

Es gibt bereits auch erste Reaktionen aus der Bundesregierung: Sprecher Steffen Seibert zeigt sich bestürzt. "Schreckliche Nachrichten aus Manchester", schreibt Seibert. "In Gedanken bei den Toten, dem Leid der Verletzten + denen, die ihre Liebsten noch suchen."

7.00 Uhr: Menschen in Manchester sollen wachsam bleiben

Die Menschen in Manchester sollen weiterhin wachsam bleiben und im Verdachtsfall die Anti-Terror-Hotline anrufen. Das sagt der Polizeichef des Großraums Manchester, Ian Hopkins.

6.58 Uhr: Explosion außerhalb der Konzerthalle

Nach Angaben der Veranstalter hat sich die Explosion in einem öffentlichen Raum außerhalb der Konzerthalle ereignet. Die Polizei sprach bereits zuvor vom Foyer als Explosionsort. Zeugen berichten von einem Knall nach dem letzten Song gegen 22.30 Uhr Ortszeit (23.30 MESZ). Die Sängerin hatte dem Online-Portal TMZ.com zufolge gerade die Bühne verlassen.

6.54 Uhr: Video zeigt Panik in Arena

Amateur-Videoaufnahmen zeigen das Innere der Arena kurz nach den Explosionen. Bei den Konzertbesuchern herrscht Panik.

6.45 Uhr: Zeugen berichten von dramatischen Szenen

In der Konzerthalle haben sich nach der Explosion dramatische Szenen abgespielt. "Der Knall hallte durch das Foyer der Arena und die Leute fingen an zu laufen", berichtet ein 17-Jähriger, der mit seiner zwei Jahre älteren Schwester das Popkonzert besucht hatte. "Ich sah, wie die Leute schreiend in eine Richtung rannten und sich plötzlich viele umdrehten und wieder in die andere Richtung liefen", so der Jugendliche im Gespräch mit dem Nachrichtensender Sky News. Andere Augenzeugen berichten von Menschen, die blutüberströmt auf dem Boden lagen.

6.35 Uhr: Polizei behandelt Explosion in Manchester wie Terrorfall

Die Polizei behandelt den Vorfall vorerst wie einen Terrorakt. Dies gelte, bis andere Erkenntnisse vorlägen. Die britische Regierung will heute zu einer Krisensitzung zusammenkommen.

6.30 Uhr: Tote bei Explosion in Manchester

Bei einer Explosion auf einem Konzert der US-Sängerin Ariana Grande sind gestern Nacht im nordenglischen Manchester mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Etwa 60 weitere verletzt. Die Ursache der Detonation ist noch unklar.

