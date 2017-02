2017-02-28 14:58:30.0

Brandenburg 24-Jähriger ermordet seine Großmutter und tötet zwei Polizisten

Drama in Brandenburg: Ein 24-Jähriger hat zwei Polizisten überfahren und getötet - nachdem er zuvor seine Großmutter umgebracht hatte.

Auf der Flucht vor der Polizei hat ein 24-jähriger Mann im Landkreis Oder-Spree am Dienstag zwei Polizisten überfahren und getötet. Der Mann sei verdächtig, in Müllrose zuvor seine 79-jährige Großmutter umgebracht zu haben, berichtete Polizeisprecher Ingo Heese. Nach Angaben von Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke stand der junge Mann womöglich unter Drogen. Dafür habe es einen Hinweis gegeben.

Drama in Brandenburg: Polizisten waren sofort tot

Nach dem Fund der Leiche seiner Großmutter am Vormittag sei der 24-Jährige schnell in Verdacht geraten. Sofort wurde eine Großfahndung auch mit Hubschraubern ausgelöst. Der Mann sei mit seinem Auto geflohen. An einer Kontrollstelle in Oegeln legten die Beamten ein Nagelbrett über die Straße. Doch der Mann wich aus und überfuhr die beiden Beamten, die sofort tot waren.

Auch als der 24-Jährige die beiden Beamten überfahren hatte, gibt er nicht auf. Der junge Mann habe dann noch ein anderes Auto gekapert und damit seinen eigenen Wagen gerammt, berichtet Anwohner Christian Stockenberg. Mit Vollgas sei er dann weiter geflüchtet - bis in ein nahes Schilfgebiet. Dort können Beamten ihn endlich festnehmen. "Ich habe den Krach heute Nachmittag gehört und mich erst gar nicht mehr aus dem Haus getraut", erinnert sich Rentner Rudi Zucker.

Der 24-Jährige ist als Gewalttäter vorbestraft

Der 24-Jährige wurde kurz darauf gefasst. Zu den Hintergründen der Tat gebe es noch keine Erkenntnisse, sagte Polizeisprecherin Bärbel Cotte-Weiß. Der Mann sei zunächst in ärztlicher Behandlung und deshalb noch nicht vernehmungsfähig.

Die Polizei sei am Vormittag alarmiert worden, weil die 79-Jährige tot in ihrer Wohnung gefunden worden war, berichtete Heese. "Die ersten Erkenntnisse deuteten klar auf ein Tötungsdelikt hin." Daraufhin sei der 24-jährige Enkel aufgrund von Hinweisen in Verdacht geraten.

Der 24-Jährige sei bereits unter anderem wegen Raubes, Körperverletzung, Bedrohung, Fahrens ohne Führerschein und Diebstählen verurteilt worden, sagte der zuständige Oberstaatsanwalt Helmut Lange am Dienstag in Potsdam. Die Polizei kannte ihn auch wegen Drogendelikten.

Innenminister Schröter fordert schärfere Gesetze

In einer Pressekonferenz äußerte sich später auch Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter demnach waren die Beamten 49 und 52 Jahre alt. "Es waren sehr erfahrene Kollegen, die seit 1991 beziehungsweise seit 1995 im Dienst der Brandenburgischen Polizei waren", sagte der SPD-Minister. Beide hinterließen jeweils eine Ehefrau und drei Kinder. "Wir werden alles tun, um das Leid der Familien zu lindern", versprach Schröter.

"Aber wir können den entsetzlichen Vorfall nicht ungeschehen machen." Seit 1990 sei zuvor ein Polizist im Dienst ermordet worden, sagte der Minister. Im August 1995 wurde der 46-jährige Martin Heinze von einem Einbrecher erstochen. Er forderte eine Verschärfung der Gesetze. "Die Gewalt gegen Polizisten und Rettungskräfte nimmt stetig zu", sagte Schröter. "Wir müssen unsere Ordnungskräfte besser vor Gewalttätern schützen." AZ/dpa