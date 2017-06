2017-06-12 19:46:00.0

500 - Die Quiz-Arena "500 - Die Quiz-Arena" heute mit neuen Regeln

"500- Die Quiz-Arena" mit Moderator Günther Jauch kehrt heute am 12. Juni um 20.15 Uhr aus der Pause zurück. In der zweiten Staffel wird es einige neue Spielregeln geben.

Viele Deutsche schalten am Montagabend aus reiner Gewohnheit um 20.15 Uhr RTL ein und erwarten "Wer wird Millionär". Doch die Show hat Sendepause - im Gegensatz zu Günther Jauch.

"500 - Die Quiz-Arena" mit neuen Regeln

Stattdessen startet die zweite Staffel der Quiz-Show "500 - Die Quiz-Arena". Moderator Günther Jauch führt dabei einen Kandidaten durch maximal 500 Fragen. Gelingt es einem Kandidaten, so viele Fragen korrekt zu beantworten, kann er mehr als zwei Millionen Euro mit nach Hause nehmen. Die zweite Staffel besteht aus insgesamt zehn Folgen.

ANZEIGE

An den Spielregeln ändert sich wenig. Immer noch muss ein Kandidat 500 Fragen am Stück beantworten, um die zwei Millionen Euro Preisgeld, plus bis dahin erspielte Gewinne, einstreichen zu können. Für jede richtige Antwort gibt es 1000 Euro.

Das Schwierige: Der Kandidat hat keine Auswahlmöglichkeiten à la "Wer wird Millionär". Ihm bleiben maximal drei Versuche für die richtige Antwort - sonst scheidet er aus.

Allerdings gibt es nun ein paar neue Regeln, zum Beispiel die "Buzzer-Runden". Nach jeder 15. und jeder 30. Frage einer Spielrunde treten dabei der Kandidat und sein Herausforderer direkt gegeneinander an. Pro richtiger Antwort aus insgesamt zehn Fragen gibt es 1000 Euro - wer schneller am "Buzzer" ist, darf antworten.

Der Kandidat kann sich nun außerdem auf mehreren Wegen sein Geld sichern. Neben dem herkömmlichen Weg, nach dem Überstehen von 50 Fragen hat er das bis dahin erspielte Geld sicher, behält er nun auch die bis zum Scheitern eines Herausforderers erzielten Gewinne.

Außerdem kann ein Kandidat nun innerhalb der ersten fünf Sekunden bei jeder Frage beliebig viele Antworten geben, ohne ein "X" zu kassieren. 1000 Euro für die richtige Antwort gibt es allerdings nur, wenn gleich die erste Antwort korrekt ist.

Der Weg zum Hauptgewinn bei "500 - Die Quiz-Arena" ist lang

Um den Druck zu erhöhen, sitzt dem Kandidaten ein Herausforderer gegenüber, für den die gleichen Regeln gelten. Er hat 50 Fragen Zeit, um auf den Kandidatenplatz zu gelangen. Übersteht der akutelle Kandidat die 50 Fragen, nimmt ein anderer Herausforderer Platz.

2016 gelang ein Spieler bis zur Frage 196 und gewann mehr als 100.000 Euro. Bis zur 500ten Frage ist es allerdings noch ein langer Weg, vielleicht gelingt es in dieser Staffel einem Kandidaten. Für den Moderator beileibe kein aussichtsloses Unterfangen.

Günther Jauch hat auch in dieser Staffel mit Ralf Schnoor (55) einen Assistenten an der Seite. Der Hannoveraner gewann 2010 bei "Wer wird Millionär?" den Höchstgewinn und war bereits in der ersten Staffel als Experte und Schiedsrichter dabei. AZ