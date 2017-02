2017-02-12 15:30:00.0

Operation 500 Kilo schwere Ägypterin fliegt zu OP nach Indien

25 Jahren lang verließ die Ägypterin Eman Ahmed ihr Haus nicht mehr. Jetzt flog die 500 Kilo schwere Frau zu einer Operation nach Indien.

Für eine Behandlung ihres Übergewichts musste die mit rund 500 Kilogramm Gewicht mutmaßlich schwerste Frau der Welt nach Indien geflogen werden. Die 36-jährige Eman Ahmed wurde am Samstag in das Saifee Krankenhaus in Mumbai gebracht, sagte eine Sprecherin des Krankenhauses. Die Behandlung ist nach Angaben der Ärzte kompliziert und werde mehrere Monate dauern.

Frau mit 500 Kilo fliegt nach Indien

Eman Ahmed habe zum ersten Mal seit 25 Jahren ihr Haus in Alexandria verlassen und sei in einem speziell ausgestatteten Frachtflugzeug nach Mumbai geflogen worden, sagte Egyptair-Chef Safwat Musallam. Die 36-Jährige wurde mit einem Kran in das Flugzeug gebracht.

ANZEIGE

Schließlich musste Abd al-Ati lange warten, bis sich eine Fluggesellschaft bereit fand, sie zu befördern. »Eman nach Mumbai zu bringen ist eine Herausforderung, wenn man die Komplexität ihres Falls bedenkt, denn sie ist eine Hochrisikopatientin, die sich in den letzten 25 Jahren nicht bewegen und ihr Haus nicht verlassen konnte», erklärte der Mediziner.

Flugzeug wurde für Eman Ahmed umgebaut

Nach seinen Angaben wird die 36-Jährige nun in einem speziell für sie umgebauten Airbus reisen und nach ihrer Ankunft am Samstagmorgen in das Saifee-Krankenhaus gebracht. Zur Vorbereitung der Patientin auf den Flug sei ein Ärzteteam in den vergangenen zehn Tagen in Ägypten gewesen.

Nach Angaben von Abd al-Atis Familie wurde bei der Ägypterin als Kind Elefantiasis diagnostiziert. Bei dieser Krankheit sorgt ein Lymphstau für ein Anschwellen der Körperteile. Später erlitt die Ägypterin einen Schlaganfall und wurde bettlägerig. Damit einher gehen bei ihr eine Reihe von Leiden, darunter Diabetes und Bluthochdruck. Zuletzt habe sie einen Schlaganfall erlitten. Ihr rechter Arm und ihr rechtes Bein seien gelähmt, sie könne nicht sprechen.

Sollten sich die Angaben zum Gewicht Abd al-Atis bestätigen, wäre sie offiziell die schwerste Frau der Welt. Diesen Titel trägt bislang Pauline Potter aus den USA mit 291 Kilogramm. dpa, afp