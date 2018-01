2018-01-07 13:08:44.0

Ulm 59-Jähriger stirbt nach Angriff von Einbrechern

Einbrecher waren in der Nacht zum Samstag in ein Haus eingedrungen, in dem der 59-Jährige mit seiner 91 Jahre alten Mutter wohnte. Der Mann starb.

Die Einbrecher waren in der Nacht zum Samstag in das Haus eingedrungen. Lucky Business, Fotolia (Symbolbild)