2017-02-12 13:34:20.0

Geruchsbelästigung 68 Verletzte: Pfefferspray soll Hamburger Flughafen lahmgelegt haben

Der Hamburger Flughafen war am Sonntagmittag komplett gesperrt. Grund war eine starke Geruchsbelästigung, zahlreiche Reisende hätten über Augenbrennen und Reizhusten geklagt.

Der Hamburger Flughafen ist am Sonntagmittag wegen eines Gasaustritts im Gebäude für mehr als eine Stunde gesperrt gewesen. Der Flugbetrieb war von 12.32 bis 13.45 Uhr lahmgelegt, wie der Airport mitteilte.

Lahmgelegt hat den Flughafen offenbar Pfefferspray. Es sei eine entsprechende Kartusche gefunden worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Vermutlich habe ein Unbekannter das Reiz auslösende Gas in einen Luftschlitz gesprüht, von wo es sich dann über die Klimaanlage verteilt habe.

Insgesamt klagten 68 Menschen über Augenbrennen und Reizungen der Atemwege oder zeigten Schocksymptome. Neun davon wurde in Krankenhäuser gebracht, wie der Feuerwehrsprecher sagte. Niemand erlitt aber schwere oder lebensbedrohliche Verletzungen. Ein Terrorakt könne nach bisherigen Erkenntnissen ausgeschlossen werden, sagte der Sprecher weiter.

Flughafen Hamburg gesperrt: Hunderte muss im Freien ausharren

Von der vorübergehenden Sperrung des Hamburger Flughafens waren insgesamt 13 Flüge betroffen. Zwei von ihnen seien nach Bremen umgeleitet worden, sagte eine Sprecherin des Airport. Später seien die Maschinen wieder nach Hamburg zurückbeordert worden. Die übrigen Flugzeuge hätten entweder auf der Bahn warten oder in der Luft kreisen müssen. Hunderte Reisende mussten bei winterlichen Temperaturen im Freien ausharren. Am frühen Sonntagnachmittag konnten alle Reisenden wieder zurück in das Gebäude.

In der Kontrollstelle, in der Handgepäck und Fluggäste überprüft werden, habe es eine starke Geruchsbelästigung gegeben, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Ein Großaufgebot von Rettungskräften war vor Ort.

Die Feuerwehr richtete Behandlungsplätze für die Verletzten ein. Dort sollten Betroffene ärztlich untersucht und anschließend - falls nötig - in ein Krankenhaus gebracht werden. dpa/AFP/AZ