Himalaya 7400 Meter hoch: Bergsteigerin im Himalaya gerettet, Kollege wohl tot

In 7400 Metern Höhe gefangen: Im Himalaya hängen eine französische Bergsteigerin und ihr Kollege fest. Als Rettung naht, nimmt die Geschichte eine dramatische Wendung.

Ein Albtraum in über 7000 Metern Höhe: Bei dem Versuch den Nanga Parbat im Westhimalaya zu bezwingen, sind eine französische und ein polnischer Bergsteiger in akute Not geraten. In 7400 Meter Höhe kamen sie nicht mehr weiter - und auch nicht zurück. Sie hingen fest.

Über Nacht saßen sie ohne Zelte bei kalten Temperaturen und starkem Wind an einem Hang des Berges fest. Polnische Bergsteiger und die pakistanische Armee starteten am Samstag gemeinsam eine Rettungsmission, nachdem andere Bergsteiger die beiden Vermissten am Freitag per Fernglas entdeckt hatten. Ein Hubschrauber der Armee sollte das Team von vier Alpinisten am Nanga Parbat absetzen, wie der staatliche Alpinclub von Pakistan mitteilte. Die Bergsteiger wollten versuchen, zu den Festhängenden zu gelangen. Die vier Polen bereiteten gerade im Karakorum die erste Winterbesteigung des K2 vor, des nach dem Mount Everest zweithöchsten Bergs der Erde. Ein Hubschrauber holte sie direkt aus ihrem Basislager ab.

Französische Bergsteigerin im Himalaya gerettet

Schlechtes Wetter verzögerte die Mission zunächst, wie Asghar Ali Porik vom Reiseveranstalter Jasmine Tours mitteilte. "Wir hoffen, dass die beiden gestrandeten Kletterer gerettet werden", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Islamabad. Nach einer Nacht des Bangens gab es am Sonntag schließlich Neuigkeiten von den Rettern. "Die französische Kletterin wurde gerettet", sagte Sprecher Karrar Haidri vom pakistanischen Alpinclub. "Allerdings war die Bergung des polnischen Bergsteigers wegen schlechter Wetterbedingungen und der Höhe nicht möglich." Man befürchte, dass der Pole gestorben sei. Die gerettete Bergsteigerin Elisabeth Revol wurde mit Erfrierungen und Schneeblindheit in ein Krankenhaus eingeliefert, wie ein Expeditionshelfer berichtete.

Insgesamt gibt es auf der Welt 14 Achttausender. Nur vier der Riesen befinden sich nicht im Himalaya, sondern im Karakorum, dem Grenzgebirge zwischen China und Pakistan. Reinhold Messner hat sie als erster alle bezwungen.

Mount Everest (8848 m): Er ist der König der Berge. Der Mount Everest liegt in Nepal an der chinesischen Grenze und wurde erstmals am 29. Mai 1953 von Edmund Hillaryund Tenzing Norgay bestiegen. In der Landessprache heißt er "Sagarmatha", was soviel wie "Stirn des Himmels" bedeutet.

K2 (8611 m): Der K2 ist der höchste Berg im Karakorum. Unter Bergsteigern wird er als der anspruchsvollste Achttausender angesehen.

Kangchendzönga (8586 m): Der dritthöchste Berg der Erde liegt zwischen Nepal und Indien. Sein tibetischer Name kann mit "Fünf Schatzkammern des großen Schnees" übersetzt werden.

Lhotse (8516 m): Er befindet sich zwischen Nepal und China. "Lhotse" bedeutet "Südspitze" und weist auf eine Verbindung zum Everest-Massiv hin, die über den Südsattel besteht.

Makalu (8485 m): Durch den Makalu verläuft die Grenze zwischen Nepal und Tibet. 1955 wurde er zum ersten Mal erfolgreich bestiegen, doch erst 2009 gelang es einem Team, den Gipfel auch im Winter zu erreichen.

Cho Oyu (8188 m): Über seinen Gipfel führt die Grenze zwischen China und Nepal. In der Nachmittagssonne leuchtet die Spitze grünblau, weshalb der Berg übersetzt "Göttin des Türkis" heißt.

Dhaulagiri (8167 m): Er war der erste Achttausender, den man entdeckt hat. Bis 1838 wurde der in Nepal gelegene Dhaulagiri daher für den höchsten Berg der Erde gehalten. Sein Name bedeutet "Weißer Berg".

Manaslu (8163 m): Der "Berg der Seele" liegt in Nepal. 1981 haben zwei Österreicher hier die erste Skiabfahrt von einem Achttausender gewagt.

Nanga Parbat (8125 m): Er befindet sich im Westhimalaya, in Pakistan. "Nanga Parbat" bedeutet übersetzt "Nackter Berg". Viele Bergsteiger haben hier ihr Leben gelassen, darunter Reinhold Messners Bruder Günther.

Annapurna (8091 m): Annapurna ist nach der "Nahrung spendenden Göttin" benannt und somit weiblich. Sie liegt in Nepal. Die Erstbesteigung am 3. Juni 1950 gilt als erste geglückte Begehung eines Achttausenders.

Der Mann würde damit zu einer langen Reihe von Bergsteigern gehören, die an dem in der Landessprache Urdu "nackter Berg" genannten Nanga Parbat ihr Leben verloren. So war im Juli vergangenen Jahres ein Team aus einem spanischen und einem argentinischen Bergsteiger verschwunden. Es wird davon ausgegangen, dass sie ums Leben kamen. Es ist aber bis heute unklar, wie.

Schwerer zu besteigen als der Mount Everest

Der 8000er im pakistanischen Teil des Himalaya gilt als schwerer zu besteigen als der Mount Everest. Lawinen und Steinschläge an den extrem steilen Flanken des Nanga Parbat töten regelmäßig Bergsteiger. Prominentes Beispiel ist Günther Messner, der 1970 dort umkam - nachdem er gemeinsam mit seinem älteren Bruder Reinhold den Gipfel erreicht hatte. Um die genauen Umstände seines Todes rankte sich jahrzehntelang ein Streit zwischen Messner und dem Expeditionsleiter Karl Maria Herrligkoffer.

Vor der Erstbesteigung am 3. Juli 1953 kam ein Dutzend deutscher und deutschsprachiger Bergsteiger ums Leben, ehe der Österreicher Hermann Buhl als erster Mensch den Gipfel erreichte. Deshalb trägt der Nanga Parbat auch den - von der Nazi-Presse geprägten - Beinamen "Schicksalsberg der Deutschen". (AZ/dpa/afp)