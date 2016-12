2016-12-23 20:25:00.0

Eurolotto 90-Millionen-Eurojackpot wieder nicht geknackt

Der Eurojackpot ist bei der letzten Ziehung des Jahres am Freitagabend (30. Dezember 2016) erneut nicht geknackt worden. Die Gewinnzahlen und Gewinnquoten von heute.

Der 90-Millionen-Euro-Gewinn im Eurojackpot wartet auch im neuen Jahr auf einen Gewinner. Kein Spieler in den 17 Teilnehmerländern der europäischen Lotterie habe vor dem Jahreswechsel auf die richtigen Zahlen gesetzt, sagte ein Sprecher von Westlotto.

Am Freitagabend waren im finnischen Helsinki die Zahlen 27-30-45-47-50 sowie die beiden zusätzlichen Zahlen 1 und 9 gezogen worden. Weiter wachsen kann der Jackpot jedoch nicht: Er ist auf die Obergrenze von 90 Millionen gedeckelt, die weiteren Spieleinsätze lassen nun einen Jackpot in der zweiten Gewinnklasse anschwellen.

Gleich fünf Tipper schrammten ganz knapp am Jackpot vorbei, ihnen fehlte nur eine richtige Zahl. In der zweiten Gewinnklasse bekomme nun jeder von ihnen immerhin noch fast 2,7 Millionen Euro, sagte der Sprecher. Vier der fünf Gewinner hätten in Deutschland gespielt: in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen und Nordrhein-Westfalen.

Es war das zweite Mal in diesem Jahr, dass der Eurojackpot auf seine Höchstsumme angewachsen ist. Zuletzt hatte ein Tipper aus dem Schwarzwald im Oktober den damals bislang größten Lotteriegewinn in Deutschland eingefahren. Der randvoll gefüllte 90-Millionen-Topf war davor nur ein einziges Mal geknackt worden, damals ging der Rekordgewinn nach Tschechien. Die Wahrscheinlichkeit den Eurojackpot zu knacken liegt bei 1 zu 95 Millionen. Es müssen 5 aus 50 sowie 2 aus 10 Zahlen richtig getippt werden.

Gewinnzahlen vom Eurojackpot am 30. Dezember 2016

Gewinnzahlen 5 aus 50: 27 - 30 - 45 - 47 - 50

Eurozahlen 2 aus 10: 1 - 9

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Gewinnquoten vom Eurojackpot am 30. Dezember 2016

1 (5 + 2) unbesetzt

2 (5 + 1) 5 x 2 656 767,00

3 (5) 5 x 215 163,30

4 (4 + 2) 66 x 5 433,40

5 (4 + 1) 1 047 x 308,20

6 (4) 1 938 x 129,50

7 (3 + 2) 2 699 x 79,70

8 (2 + 2) 41 219 x 26,90

9 (3 + 1) 47 333 x 22,70

10 (3) 89 106 x 17,30

11 (1 + 2) 227 893 x 12,20

12 (2 + 1) 725 005 x 9,40

Das ist der Eurojackpot

Der Eurojackpot ist eine europaweite Lotterie, die in Deutschland und 15 weiteren europäischen Ländern (Dänemark, Estland, Finnland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Niederlande, Norwegen, Schweden, Slowenien, Spanien, Tschechien und Ungarn) ausgespielt wird. Die Ausschüttung in der ersten Gewinnklasse beträgt mindestens 10 und maximal 90 Millionen Euro.

Spieler sollten sich jedoch bewusst sein, dass die Chance auf die richtigen Gewinnzahlen beim "Eurolotto" verschwindend gering ist: Mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 1:95 Millionen ist schon unglaublich großes Glück nötig. Die Jagd nach den richtigen Eurojackpot-Zahlen und der Traum von Millionen kann zudem zu Glücksspielsucht führen, waren Experten. Wer dafür Anzeichen bei sich selbst oder bei Angehörigen feststellt, sollte sofort Hilfe suchen. Dafür gibt es unter anderen diese anonyme und kostenlose Hotline der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: 0800 - 1372700. AZ

