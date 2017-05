2017-05-12 12:07:35.0

Rolling Stones Ab jetzt gibt es Karten für das Rolling-Stones-Konzert in München

Die günstigsten Tickets für die Rolling Stones sind schon vor dem offiziellen Verkaufsstart vergeben. Die Musik-Stars spielen im September in München, Düsseldorf und Hamburg.

Schon vor dem offiziellen Verkaufsstart waren die günstigsten Karten für das Rolling-Stones-Konzert am 12. September 2017 in München ausverkauft. Am Vormittag des 12. Mai 2017 konnten die Tickets über das kostenpflichtige Nachrichtenportal Bild plus gekauft werden. Von 12 Uhr an sind die Karten im freien Vorverkauf verfügbar. Zu Beginn war das Ticket-Portal Eventim überlastet, Zugriffe waren zunächst nicht möglich.

Die günstigsten Karten, die 60 Euro kosten, waren bereits wenige Minuten nach dem Verkaufsstart um 8 Uhr morgens ausverkauft. Für weitere Tickets müssen Fans beim Ticket-Anbieter Eventim zwischen knapp 80 und knapp 500 Euro bezahlen. Maximal zwei Karten pro Person können gekauft werden. Das Konzert im Münchner Olympiastadion ist nicht der einzige Auftritt in München. Die Rolling Stones treten während ihrer Tournee auch in Düsseldorf und Hamburg auf. Insgesamt sind 13 Termine in neun verschiedenen europäischen Ländern geplant. Die Tournee läuft unter dem Namen "Stones - No Filter" und will den Fans "100 Prozent Rock'n'Roll ungefiltert" bieten.

Die Rolling Stones spielen in drei deutschen Städten

Das letzte Konzert in Deutschland liegt inzwischen drei Jahre zurück. Bereits die Ankündigung, dass die Rolling Stones wieder ins Land kommen, hat großes Aufsehen erregt. Auch für die Konzerte in Düsseldorf und Hamburg gab es beim offiziellen Verkaufsstart keine Karten mehr.

Die britische Band tourt seit mehr als 50 Jahren durch die Stadien und Konzerthallen der Welt. Begonnen hat die Erfolgsstory der "Stones" im Jahr 1961 in der englischen Stadt Dartford, aus der Keith Richards und Mick Jagger stammen. Schon mit ihrem ersten Album schaffte es die Band an die Spitze der Charts, viele Hits wurden weltberühmt. AZ

