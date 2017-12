2017-12-22 20:56:00.0

Österreich Acht Menschen bei Zugunfall in Österreich verletzt

In Österreich sind am Freitagabend zwei Züge zusammengestoßen - zwei Waggons stürzten um. Acht Menschen wurden bei dem Unfall verletzt.

Beim Zusammenstoß zweier Regionalzüge in Österreich sind acht Menschen verletzt worden. Vier von ihnen erlitten mittelschwere, die vier anderen leichte Verletzungen, wie Verkehrsminister Norbert Hofer am Freitag sagte.

Zu dem Unfall kam es am frühen Abend nahe des Bahnhofs von Kritzendorf in Niederösterreich, rund 20 Kilometer nordwestlich von Wien. Zwei Waggons stürzten bei dem Unglück um. Die Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot an.

Menschlicher Fehler könnte Zugunfall verursacht haben

Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. "Wir vermuten, dass die Ursache in einem menschlichen Fehler zu suchen ist, nicht in einem technischen Gebrechen", sagte Hofer. "Aber das wird in den nächsten Tagen noch verifiziert." (dpa)