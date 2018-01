2018-01-14 11:27:00.0

Feuer in Bürgerzentrum Acht Tote bei Brand-Tragödie in Portugal

Ein fröhlicher Abend mit Kartenspiel und Abendessen endet in Portugal in einer Tragödie. Ein Feuer in einem Bürgerzentrum tötet mindestens acht Menschen.

Polizisten nach dem Brand in Vila Nova da Rainha nördlich von Lissabon. Foto: Sergio Azenha (dpa)