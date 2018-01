2018-01-22 14:19:57.0

Spott-Trophäe Actionfilm "Transformers" hat Chancen auf "Goldene Himbeere"

Mit neun Nominierungen hat "Transformers" in diesem Jahr beste Chancen auf die "Goldene Himbeere". Doch über diesen Award freut sich wohl kaum ein Filmemacher oder Schauspieler.

Der Actionfilm "Transformers: The Last Knight" hat in diesem Jahr die besten Chancen auf eine "Goldene Himbeere". Der fünfte Teil der "Transformers"-Reihe wurde gleich für neun der Spott-Trophäen nominiert, wie die Veranstalter in der Nacht zum Montag in Los Angeles mitteilten. Der Erotikfilm "Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe" kommt auf acht Nominierungen, "Die Mumie" auf sieben und "Baywatch" sowie "Emoji - Der Film" auf jeweils vier.

"Transformers: The Last Knight" neun Mal für "Goldene Himbeere" nominiert

"Transformers: The Last Knight" (hier finden Sie unsere Film-Kritik) wurde für die "Himbeeren" nominiert in den Kategorien schlechtester Film, schlechtestes Drehbuch, schlechtester Regisseur (Michael Bay), schlechtester Hauptdarsteller (Mark Wahlberg), schlechteste Nebendarsteller (Josh Duhamel und Anthony Hopkins) und schlechteste Nebendarstellerin (Laura Haddock), schlechteste Leinwand-Kombination und schlechtester Fortsetzungsfilm.

Weiter sind zahlreiche bekannte Schauspieler wie Katherine Heigl, Dakota Johnson, Jennifer Lawrence, Emma Watson, Tom Cruise, Johnny Depp, Zac Efron, Javier Bardem, Russell Crowe, Mel Gibson, Kim Basinger, Goldie Hawn oder Susan Sarandon nominiert.

Gewinner der "Goldenen Himbeere" werden am 3. März bekanntgegeben

Die Gewinner der Schmähpreise werden am 3. März bekanntgegeben, einen Tag vor den Oscars. Die "Razzies" wurden 1980 von dem Cineasten John Wilson als Gegenstück zur glanzvollen Oscar-Verleihung ins Leben gerufen. Die Nominierten bleiben der Show normalerweise fern. (dpa)