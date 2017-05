2017-05-16 17:18:11.0

"Aktenzeichen XY... ungelöst" "Aktenzeichen XY": Morgen geht es um einen Toten und einen Anruf

Ein 88-Jähriger wird bei einem Überfall in seinem Haus getötet. Wenig später meldet sich ein mysteriöser Anrufer bei der Polizei. Wir stellen die Fälle der Sendung im Mai 2017 vor.

Rund vier Wochen sind vergangen, seitdem ein 88-Jähriger in Bayreuth in seinem Haus überfallen worden ist. Der Mann erlag seinen Verletzungen, die Polizei fahndet seither fieberhaft nach den Tätern. Nun sollen Fernsehzuschauer helfen: Der Fall wird am Mittwoch, 17. Mai, in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" thematisiert.

Die Ermittler gehen inzwischen von Mord in Verbindung mit schwerem Raub aus. Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, fehlten zahlreiche Schmuckstücke sowie Bargeld. Ein anonymer Hinweisgeber hatte die Polizei darüber informiert, dass der Mann in seinem Wohnhaus liege.

ANZEIGE

"Aktenzeichen XY": Polizei hofft auf Mithilfe im Fall Bayreuth

Bereits vor zwei Wochen hatte die Polizei den Notruf des unbekannten Informanten veröffentlicht (hören Sie hier den Notruf). Der Mann hatte am Tatabend (12. April 2017) von einer Telefonzelle im württembergischen Crailsheim aus - das von Bayreuth aus über die Autobahn zu erreichen ist - die Polizei angerufen. Der in gebrochenem Deutsch sprechende Unbekannte sagte, er habe Informationen bekommen, dass ein alter Mann in seinem Blut liege, und nannte der Polizei die Adresse. Eindringlich bat er darum, eine Streife zu dem Haus zu schicken. Auf den Notruf hin fanden Beamte den 88-Jährigen leblos in seinem Haus. Zu der Aufzeichnung seien zwischenzeitlich etwa 25 Hinweise eingegangen, sagte die Polizeisprecherin.

Weiter sagte sie, die Ermittlungen seien enorm aufwendig. Kriminalbeamte hätten in dem Haus etwa 1000 Spuren gesichert. Diese werden nun vom Landeskriminalamt und vom Rechtsmedizinischen Institut in Erlangen ausgewertet. Allein mehr als 50 leere Schmuckbehälter stellte die Polizei sicher. Um den möglichen Tathergang rekonstruieren zu können, sei ein 3D-Scanner eingesetzt worden. Experten aus München versuchen zudem, ein Täterprofil zu erstellen.

Die Polizei hofft auf die Mithilfe der Bevölkerung. So seien Zeugen am Tatabend in der Nähe des Wohnhauses des 88-Jährigen zwei Männer aufgefallen, ebenso ein halb auf einer Straße geparktes Mountainbike. Weitere Hinweise soll "Aktenzeichen XY" bringen.

Der Fall des getöteten 88-Jährigen ist nicht der Einzige, der bei "Aktenzeichen XY" thematisiert wird. Hier ein Überblick über die weiteren Fälle:

"Aktenzeichen XY" im Mai 2017 mit diesen weiteren Fällen

München: Oktoberfestattentat 1980

Erstmals stellt die Polizei bei "Aktenzeichen XY" Fragen zum Oktoberfestattentat vom 26. September 1980. Damals starben zwölf Menschen, 120 wurden verletzt. Noch heute arbeiten Polizei und Staatsanwaltschaft an dem Fall.

Saarbrücken: Unbekannter legt Feuer

Ein Unbekannter verschafft sich am 26. August 2016 über die Terrasse Zugang zu einem Haus, durchsucht die Räume, findet Beute, entfacht ein Feuer im Keller und verschwindet. Der Täter weiß vermutlich, dass ein Mann im oberen Stockwerk schläft, legt dennoch mit Brandbeschleunigern Feuer. Die Nachbarn rufen Polizei und Feuerwehr, die das Leben des Hausbewohners retten. Während des nächtlichen Feuerwehreinsatzes bestellt in derselben Straße ein Unbekannter ein Taxi zum Bahnhof in Lebach. Dieser Mann wird dringend gesucht.

Wien: Mann verschwindet spurlos

Ein Mann führt eine Gaststätte auf einem Campingplatz in Seebach, ist alleinstehend, hat eine Tochter, die in Spanien lebt. Am Tag vor seinem Verschwinden scheint ihn ein Anruf stark zu beunruhigen, er geht aber abends mit Freunden bis Mitternacht aus. Um 5.30 Uhr des 17. Oktobers 2003 wird mit seiner EC-Karte eine Rechnung über 540 Euro in einem Bordell beglichen. Dort will sich keiner an ihn erinnern. Um 8.15 Uhr wird er beim Einkaufen gesehen. Danach fehlt von Hubert Schmied jede Spur.

Hamburg: Wer hat eine Seniorin ausgeraubt und wer sie gewarnt?

Am 15. Juni 2016 öffnet eine 76-Jährige dem erwarteten Paketboten die Tür. Doch der Mann vor der Türe stürzt sich auf sie und drängt sie – gefolgt von einem Komplizen - gewaltsam in ihr Haus. Die falschen Paketboten fordern Geld. Als der echte Paketbote klingelt, bringen die Männer die Seniorin in den Keller, nehmen ihr Ringe von den Fingern, entwenden Bargeld und fragen ausdrücklich nach einer Uhr, die sie Tage zuvor getragen. hat. Schon am Tag vor dem Überfall war die Frau von einem Herrn namens "Meier" gewarnt worden, man beobachte sie aus einem geparkten Auto. AZ/dpa