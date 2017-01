2017-01-09 09:56:59.0

No Pants Subway Ride Aktion lockt zum 16. Mal Menschen ohne Hose in die Bahn

Runter mit der Hose, rein in die U-Bahn: Diesem kuriosen Aufruf folgten 2017 Menschen in aller Welt. Auch in Deutschland lockte die "No Pants Subway Ride"-Aktion Fahrgäste an.

Nein, das ist keine Aufnahme vom Sommer, sondern ganz aktuell. Passanten fahren im winterlichen Berlin während der Aktion «No Pants Subway Ride» ohne Hosen U-Bahn. Rund 200 Menschen sind einem entsprechenden Aufruf gefolgt. Foto: Maurizio Gambarini (dpa)