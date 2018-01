2018-01-23 13:29:26.0

Hongkong Aktivist Joshua Wong wieder aus Gefängnis entlassen

Joshua Wong ist wieder auf freiem Fuß. Der Hongkonger Aktivist wurde auf Kaution entlassen, nachdem er vor einer Woche von einem Gericht zu drei Monaten Haft verurteilt worden war.

Der junge Hongkonger Aktivist Joshua Wong ist wieder auf freiem Fuß. Eine Woche nachdem ihn ein Gericht zu drei Monaten Haft verurteilt hatte, wurde er am Dienstag wieder auf Kaution entlassen, wie Wong über Twitter mitteilte.

Hello World. The court approved my bail application. ANZEIGE — Joshua Wong 黃之鋒 (@joshuawongcf) 23. Januar 2018

Ein Hongkonger Gericht hatte ihn am vergangenen Mittwoch zu der Haftstrafe verurteilt, weil der heute 21-Jährige und andere Aktivisten sich während der "Regenschirm-Demonstrationen" vor drei Jahren geweigert hatten, ein Protestcamp zu räumen.

Wong war bereits im August im Zusammenhang mit den Protesten in einem separaten Verfahren zu einer sechsmonatigen Haftstrafe verurteilt worden. Später wurde er aber auch in diesem Fall gegen Kaution wieder entlassen, um in Berufung gehen zu können.

Aktivist Joshua Wong bei "Regenschirm-Protesten"

Die "Regenschirm-Proteste", die weltweit für Schlagzeilen sorgten, waren die größte Herausforderung für Chinas kommunistische Führung in der früheren britischen Kronkolonie seit deren Rückgabe 1997. Die Protestbewegung forderte mit Massendemonstrationen und Sitzblockaden mehr Demokratie in der chinesischen Sonderverwaltungszone.

Seit dem 1. Juli 1997 gehört Hongkong wieder zu China, wird aber nach dem Grundsatz "ein Land, zwei Systeme" regiert. Diese Vereinbarung sieht vor, dass Hongkong für 50 Jahre bis 2047 "ein hohes Maß an Autonomie" und viele Freiheiten genießt. Doch Beobachter warnten zuletzt immer wieder, dass Peking versuche, immer mehr Kontrolle an sich zu ziehen.