2017-02-04 11:24:00.0

Musicaldarsteller Alexander Klaws ist Vater geworden

Alexander Klaws ist Vater eines Sohnes geworden. Und das ist nicht die einzige gute Nachricht: Nach seinem Hörsturz stand er das erste Mal wieder auf der Musicalbühne.

Gute Nachrichten von Alexander Klaws: Der Musicaldarsteller und erste DSDS-Gewinner ist Vater geworden. Die freudige Nachricht postete der 33-Jährige auf Facebook. Zu dem Bild mit der kleinen Hand seines Sohnes schrieb er: "Herzlich Willkommen im Leben mein Sohn".

Vater Alexander Klaws nach Hörsturz wieder auf der Bühne

Erst wenige Stunden zuvor teilte Klaws eine andere frohe Botschaft mit seinen Fans. Am Donnerstag stand er das erste Mal nach seinem Hörsturz wieder auf der Musicalbühne. Auf diesen Moment habe er sich riesig gefreut, schrieb er auf Facebook und bedankte sich bei seinen Fans für die zahlreichen Genesungswünsche.

Klaws, der 2003 die erste Staffel der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" gewonnen hatte, spielte von 2010 bis 2013 die Hauptrolle im Musical "Tarzan" in Hamburg. Mittlerweile steht er in der gleichen Rolle in Oberhausen auf der Bühne. AZ