Eurojackpot Am Freitag sind 90 Millionen im Eurojackpot

Prall gefüllt ist am Freitag der Eurojackpot: Wer alle Gewinnzahlen richtig tippt, kann sich über einen Gewinn von 90 Millionen Euro freuen. Doch auch mit einer falschen Zahl winkt ein zweistelliger Millionenbetrag.

Das wäre doch ein Start ins neue Jahr: 90 Millionen Euro gibt es am Freitag beim Eurojackpot zu gewinnen. Das ist der Höchstgewinn beim Eurojackpot, und erst zweimal konnten Tipper sich über einen solchen Geldregen freuen: 2015 gewann ein Tscheche diese Summe, ehe im Oktober 2016 ein Tipper aus Baden-Württemberg die 90 Millionen abräumte.

Allerdings ist der Freitag in einigen Bundesländern Feiertag, so dass zahlreiche Annahmestellen geschlossen sind. Man kann seine Zahlen allerdings auch online tippen bis Freitag, 19 Uhr.

Mehr als 90 Millionen gibt es beim Eurojackpot nicht zu holen - der Gewinn ist gedeckelt. Und weil schon in der vergangenen Woche 90 Millionen Euro im Jackpot lagen und niemand alle Zahlen richtig getippt hatte, fließen die Spieleinsätze in den "zweiten Jackpot". In der vergangenen Woche gab es im zweiten Rang (eine Zahl falsch getippt) 2,7 Millionen zu gewinnen; diesmal sind es 20 Millionen Euro.

In der vergangenen Woche sind gleich fünf Tipper ganz knapp am Jackpot vorbei geschrammt. Ihnen fehlte nur eine richtige Zahl, so dass sie jeweils 2,7 Millionen Euro gewannen. Vier der fünf neuen Millionäre haben in Deutschland gespielt, und zwar in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen und Nordrhein-Westfalen.

Die Wahrscheinlichkeit, den Eurojackpot zu knacken, liegt bei 1 zu 95 Millionen. Es müssen 5 aus 50 sowie 2 aus 10 Zahlen richtig getippt werden. Hier nochmal die Zahlen und Quoten der letzten Ziehung:

Eurojackpot-Zahlen am 30. Dezember 2016

Gewinnzahlen 5 aus 50: 27 - 30 - 45 - 47 - 50

Eurozahlen 2 aus 10: 1 - 9

Quoten vom Eurojackpot am 30. Dezember 2016

1 (5 + 2) unbesetzt

2 (5 + 1) 5 x 2 656 767,00

3 (5) 5 x 215 163,30

4 (4 + 2) 66 x 5 433,40

5 (4 + 1) 1 047 x 308,20

6 (4) 1 938 x 129,50

7 (3 + 2) 2 699 x 79,70

8 (2 + 2) 41 219 x 26,90

9 (3 + 1) 47 333 x 22,70

10 (3) 89 106 x 17,30

11 (1 + 2) 227 893 x 12,20

12 (2 + 1) 725 005 x 9,40

