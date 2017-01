2017-01-23 11:09:51.0

Melbourne Amokfahrer soll wegen fünffachen Mordes vor Gericht

Am Freitag war ein Amokfahrer mit seinem Auto in eine Menschenmenge in Melbourne gerast. Nun muss er sich wegen fünffachen Mordes verantworten.

Ein Mann ist in Australien absichtlich in eine Menschenmenge gerast. Foto: Andrew Brownbill (dpa)