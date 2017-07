2017-07-20 12:26:53.0

Sängerin Andrea Jürgens ist tot

Die als Kinderstar in den 70er Jahren bekannt gewordene Sängerin Andrea Jürgens ist tot. Sie wurde nur 50 Jahre alt.

Andrea Jürgens ist tot. Die Sängerin sei am Donnerstag nach kurzer schwerer Krankheit gestorben, teilte ihre Münchner Plattenfirma Telamo mit. Sie wurde 50 Jahre alt.

Andrea Jürgens war in den 70ern ein Kinderstar

Die vom Erfolgsproduzenten Jack White entdeckte Jürgens wurde Anfang der 70er Jahre zum Kinderstar. Zu ihren erfolgreichsten Liedern zählte "Und dabei liebe ich euch beide", "Ein Herz für Kinder" oder "Ich zeig dir mein Paradies".

Nachdem Jürgens als Erwachsene einige Jahre keine neuen Lieder veröffentlicht hatte, gelang ihr vor einigen Jahren ein Comeback in der Schlagerszene. Ihr im vergangenen Jahr erschienenes Album "Millionen von Sternen" schaffte es in die Top Ten. Eine im vergangenen Herbst gestartete Tournee musste Jürgens aus gesundheitlichen Gründen abbrechen.

Trauer auf Facebook um Andrea Jürgens

"Wir trauern um eine Ausnahmekünstlerin, die die Liebe zur Musik von Kindesbeinen an begleitete", hieß es am Donnerstag auf der offiziellen Facebookseite der Künstlerin. Andrea Jürgens lebte zuletzt in Recklinghausen. afp/AZ