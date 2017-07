2017-07-14 09:01:02.0

Israel Angriff am Tempelberg: Polizei erschießt drei Attentäter

Drei Angreifer schießen auf Polizisten und verletzen zwei von ihnen schwer. Die Täter wurden laut Polizei erschossen. Der Tempelberg wurde geschlossen, die Altstadt abgeriegelt.

Israelische Polizisten haben drei Attentäter bei einem Angriff in der Altstadt von Jerusalem, in der Nähe des Tempelberges, erschossen. Die Täter hätten die Sicherheitskräfte beschossen, teilte die israelische Polizei am Freitag mit. Drei Polizisten wurden verletzt, zwei von ihnen erlitten schwere Schusswunden. Die Angreifer seien dann in Richtung des Tempelbergs geflohen und wurden von Polizisten erschossen. Nähere Angaben, etwa zur Identität der Täter, machte die Polizei nicht. Die gesamte Altstadt wurde abgeriegelt. Es war der erste derartig schwere Angriff mit Schusswaffen in Jerusalems Altstadt seit Jahren. Die Altstadt befindet sich in Ost-Jerusalem, das von Israel während des Sechs-Tage-Kriegs 1967 besetzt und annektiert wurde.

Nach Angriff: Tempelberg geschlossen

Der Tempelberg wurde laut Polizei geschlossen. Dies gelte auch für die Freitagsgebete der Muslime. Auf dem Tempelberg befindet sich auch die Al-Aksa-Moschee, die drittheiligste Stätte des Islam. In der Nähe steht die Klagemauer, die heiligste Stätte des Judentum.

ANZEIGE

Immer wieder gibt es auf dem Tempelberg gewaltsame Zusammenstöße zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften. Der Status von Ost-Jerusalem zählt zu den zentralen Streitpunkten im Nahost-Konflikt. Seit Beginn einer Gewaltwelle vor knapp zwei Jahren sind bei ähnlichen Attacken rund 300 Palästinenser getötet worden. Die meisten kamen bei ihren eigenen Anschlägen ums Leben. Mehr als 40 Israelis wurden in dem Zeitraum getötet.

Israelische Medien verbreiteten ein Video vom Gelände vor der Al-Aksa-Moschee, in dem Schüsse zu hören waren. "Ich stand hier, und dann hörte ich die Schüsse", sagte der 60-jährige Wasserverkäufer Basem Badawi der Nachrichtenagentur AFP. "Ich dachte, es sei ein Feuerwerk. Aber dann sah ich die Polizei von überall her kommen."

Tempelberg: Streit um die Nutzungsrechte

Ein Streit um Nutzungsrechte des Tempelbergs, der Muslimen und Juden heilig ist, gilt als Auslöser der jüngsten Gewaltwelle. Inzwischen hat die Gewalt aber eine Eigendynamik entwickelt. Sie wird von der Frustration der Palästinenser über die fortwährende israelische Besatzung genährt.

Zuletzt war Mitte Juni eine israelische Polizistin nahe der Altstadt von Jerusalem von einem Angreifer erstochen worden. Nach Angaben der Polizei hatten zunächst zwei der insgesamt drei mutmaßlichen palästinensischen Angreifer das Feuer auf eine Gruppe von Polizisten eröffnet, bevor der dritte Angreifer die Polizistin mit einem Messer tötete. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Tat für sich, die palästinensische Hamas und israelische Sicherheitskreise zogen dies allerdings in Zweifel. dpa/afp